Сборная Финляндии обыграла Канаду на Кубке Первого канала

Сборная Финляндии обыграла Канаду в матче Кубка Первого канала — 4:1.

В составе финнов дублем отличился Йере Карьялайнен, по одной шайбе забросили Маркус Гранлунд и Маркус Ненонен. Единственный гол канадцев забил Ландон Ферраро.

Сборная Канады завершила свое выступление на Кубке Первого канала, сборной Финляндии завтра, 19 декабря предстоит встреча со сборной России (начало — в 15.30 мск).

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Кубок Первого канала

Финляндия — Канада — 4:1 (2:0, 0:1, 2:0)

Голы: Карьялайнен — 1 (Кемиляйнен, Левтчи), 0:31 — 1:0. Карьялайнен — 2 (бол., Кемиляйнен), 4:32 — 2:0. Ферраро — 1 (Геноуэй), 29:17 — 2:1. Гранлунд — 1, 48:19 — 3:1. Ненонен — 1 (п.в.), 57:40 — 4:1.

Вратари: Хельянко — Погге.

Штраф: 2 — 6.

Броски: 21 (10+4+7) — 22 (5+8+9).

Судьи: Гофман, Франо.

18 декабря. Москва. «ЦСКА Арена». 5682 зрителя.