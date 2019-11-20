ФХР подтвердила, что матч Россия — Финляндия пройдет на футбольном стадионе в Петербурге
12:27
Матч Кубка Первого канала между сборными России и Финляндии пройдет на «Газпром арене», сообщается на официальном сайте ФХР.
Встреча пройдет 15 декабря и начнется в 16:00 мск.
В 2018 году на стадионе «Зенита» уже прошли хоккейные матчи. Игру Россия — Финляндия посетили 71 381 зрителя, что позволило установить новый рекорд посещения хоккейных матчей в России.
Дополнительная информация
Самые обсуждаемые материалы
Материалы других СМИ