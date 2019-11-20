Матч Кубка Первого канала между сборными России и Финляндии пройдет на «Газпром арене», сообщается на официальном сайте ФХР.

Встреча пройдет 15 декабря и начнется в 16:00 мск.

В 2018 году на стадионе «Зенита» уже прошли хоккейные матчи. Игру Россия — Финляндия посетили 71 381 зрителя, что позволило установить новый рекорд посещения хоккейных матчей в России.