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Новости   //    Хоккей   //    Кубок Первого канала

ФХР подтвердила, что матч Россия — Финляндия пройдет на футбольном стадионе в Петербурге

12:27

Матч Кубка Первого канала между сборными России и Финляндии пройдет на «Газпром арене», сообщается на официальном сайте ФХР.

Встреча пройдет 15 декабря и начнется в 16:00 мск.

В 2018 году на стадионе «Зенита» уже прошли хоккейные матчи. Игру Россия — Финляндия посетили 71 381 зрителя, что позволило установить новый рекорд посещения хоккейных матчей в России.

Дополнительная информация

https://fhr.ru/news/item/64122/

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