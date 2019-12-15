ФХР извинилась за то, что на Кубке Первого канала вместо гимна Чехии прозвучал гимн Казахстана

Федерация хоккея России (ФХР) принесла извинения за ошибку с гимнами во время матча Кубка Первого канала Чехия — Швеция.

— 15 декабря в 14.00 мск в Ледовом дворце на Автозаводской улице начался матч «Кубка Первого канала» между сборными Чехии и Швеции, — говорится в сообщении. — Перед началом матча из-за технической накладки вместо гимна Чешской Республики прозвучал национальный гимн Казахстана. Федерация хоккея России выражает искренние извинения сборной Чехии и болельщикам чешской команды.