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Сегодня, 22:36

Федоров, Кудашов, Гончар и Набоков войдут в тренерский штаб сборной России на Кубке Первого канала

Иван Шитик
Корреспондент
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Тренерский штаб сборной России.
Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II

Главный тренер сборной России Алексей Жамнов заявил, что на Кубке Первого канала будет работать тот же тренерский штаб, что и на Олимпийских играх-2022 в Пекине.

«Тренерский штаб на Кубке Первого канала будет тот же, что и на Олимпиаде. Без изменений. Состав национальный команды также определен, о нем сообщит Федерация хоккея России», — сказал Жамнов РИА Новости.

На Олимпиаде в Китае помощниками Жамнова были Алексей Кудашов, Сергей Федоров, Сергей Гончар и Евгений Набоков.

Кубок Первого канала пройдет с 15 по 18 декабря 2022 года в Москве. В турнире примут участие сборные России, Казахстана и Белоруссии.

Источник: https://rsport.ria.ru/20221130/khokkeyts-1835424499.html
Алексей Кудашов
Евгений Набоков
Сергей Гончар
Сергей Федоров
Сборная России по хоккею
Алексей Жамнов
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