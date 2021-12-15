Егор Коршков: «Канадцы всегда начинают активно. Но мы выдержали этот натиск»

Нападающий сборной России Егор Коршков оценил игру команды в первом периоде матча Кубка Первого канала против Канады.

«Канадцы всегда начинают активно. Но и мы начали хорошо, выдержали этот натиск. А потом получили много моментов», — сказал Коршков в эфире Первого канала.