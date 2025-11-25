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25 ноября 2025, 15:45

Джиошвили прокомментировал свой вызов в сборную России на Кубок Первого канала-2025

Нападающий московского «Динамо» Максим Джиошвили в разговоре с «СЭ» поделился эмоциями от вызова в сборную «Россия 25» на Кубок Первого канала-2025.

«Очень рад, что вызвали в сборную на Кубок Первого Канала. Думаю, что для любого российского игрока мечта сыграть за национальную команду. Настрой максимальный, иначе быть не может. Хочу помочь своей стране, своему народу, который будет на трибунах нас поддерживать», — сказал Джиошвили «СЭ».

В Кубке Первого канала сборная «России 25» сыграет с Белоруссией (13 декабря) и Казахстаном (14 декабря).

Денис Клесарев

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Максим Джиошвили
Сборная России по хоккею
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