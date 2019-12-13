Два Владимира Ткачевых в одной тройке! Звенья сборной России перед матчем с Чехией
16:23
Стали известны сочетания сборной России на тренировке перед матчем Кубка Первого канала с Чехией. Отметим, что в третьей тройке вместе занимаются два Владимира Ткачева: вингер из СКА и центр из «Ак Барса».
Вратари: Сорокин, Самонов, Билялов
«Белые»: Нестеров — Войнов, Григоренко — Шипачев — Капризов;
«Синие»: Рафиков — Ожиганов, Кузьменко — Семенов — Бурдасов;
«Красные»: Миронов — Марченко, Ткачев — Ткачев — Якимов;
«Оранжевые»: Лямкин — Дронов, Слепышев — Карнаухов — Кетов.
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