Хоккей
Кубок Первого канала
Новости
Статьи Фото Видео Все материалы
Главная
Хоккей
Кубок Первого канала

Сегодня, 18:00

Доступные билеты на сборную России. Кубок Первого канала пройдет на самой большой хоккейной арене в мире

Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
Цены начинаются от 300 рублей.

Федерация хоккея России объявила о старте продаж билетов на декабрьский Кубок Первого канала.

Турнир пройдет с 12 по 15 декабря в Санкт-Петербурге, на новой «СКА-Арене» — крупнейшем хоккейном дворце мира. Цены на билеты порадуют болельщиков: от 300 рублей за матч сборной России и всего 100 рублей за игры без ее участия.

Кто выступит на Кубке Первого канала?

Сборная России проведет три встречи против Белоруссии, Казахстана и «сборной мира» — команды, собранной из легионеров КХЛ. Этот турнир — не только уникальная возможность увидеть в деле российскую сборную, но и традиционный хоккейный праздник, который собирает полные трибуны незадолго до нового года. Кубок Первого канала — единственный шанс для российских болельщиков в этом сезоне увидеть свою сборную на домашнем льду. Для многих фанатов это особое событие, которое становится частью их новогоднего настроения и ярким завершением хоккейного года.

Ценовая политика: доступно и привлекательно

Цены на Кубок Первого канала выгодно отличаются даже от матчей петербургских клубов.

Билеты на матчи СКА начинаются от 600 рублей за места за воротами, а центральные сектора обойдутся в 1500-2500 рублей. Даже на игры петербургского «Динамо», выступающего в Высшей хоккейной лиге, цены стартуют от 300 рублей, что в три раза дороже минимальной стоимости билетов на Кубок Первого канала.

Еще для сравнения: на Матч Звезд КХЛ 2023 года, который тоже проходил на «СКА-Арене», согласно анонсу на сайте лиги, цены начинались от 400 рублей. Реальность оказалась несколько суровее: по отзывам болельщиков, они стартовали от 1500 рублей, средняя стоимость билета составляла 3000-4000 рублей, а некоторые места продавались за 10-20 тысяч. Многие болельщики жаловались, что из-за таких цен не смогли посетить это яркое событие.

ФХР же позаботилась о том, чтобы турнир был доступен для всех. Помимо демократичных цен, на старте продаж предлагают скидки до 50%.

Почему стоит пойти на Кубок Первого канала?

Турнир — это не только доступные билеты, но и уникальная возможность увидеть сборную России в деле. Игры традиционно проходят в праздничной атмосфере: в прошлом году команда забила всем соперникам по пять шайб, что добавило зрелищности.

Кроме того, «СКА-Арена» сама по себе является привлекательной локацией. Это самая большая хоккейная арена в мире, и ее посещение уже становится ярким событием.

Кубок Первого канала — это отличный способ насладиться хоккеем мирового уровня и почувствовать атмосферу предновогоднего праздника!

Расписание матчей

12 декабря, четверг

14:30 Беларусь — Казахстан

18:30 Россия — Сборная мира КХЛ

13 декабря, пятница

19:00 Турнир по хоккею 3х3

14 декабря, суббота

14:00 Россия — Беларусь

18:30 Казахстан — Сборная мира КХЛ

15 декабря, воскресенье

14:00 Россия — Казахстан

18:30 Беларусь — Сборная мира КХЛ

Реклама. 18+. ОБЩЕРОССИЙСКАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "ФЕДЕРАЦИЯ ХОККЕЯ РОССИИ". ИНН 7704031008
Erid 2VfnxwQxg3A

Читайте также
Назван расширенный состав сборной России на Кубок Первого канала
Судья запретила креститься дзюдоисту на соревнованиях в Москве
Расцарапанный от стресса Гвардиола, месяц без единой победы, карма за чужой «Золотой мяч»? Пять причин провала некогда грозного «Манчестер Сити»
Соглашение о прекращении огня между Израилем и «Хезболлой» вступило в силу. Что пишут СМИ
УЕФА включил сейв российского голкипера ПСЖ Сафонова в число лучших в туре ЛЧ
Два человека погибли при ударе ВСУ тактическими ракетами в Курской области
Популярное видео
СКА отпустил Серебрякова, Кинэн vs сборная России, снова об «Авангарде»
«Тампа-Бэй» — «Колорадо»: НХЛ, видеообзор матча
«Филадельфия» — «Вегас»: НХЛ, видеообзор матча
«Флорида» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Виннипег»: НХЛ, видеообзор матча
«Коламбус» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Эдмонтон» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Колорадо»: НХЛ, видеообзор матча
«Сент-Луис» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Ванкувер» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
Трансферы «Авангарда», почему не приехал Рирден, Разин vs журналисты
«Юта» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Бостон» — «Коламбус»: НХЛ, видеообзор матча
«Вегас» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Сиэтл» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Даллас»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Нью-Джерси»: НХЛ, видеообзор матча
«Филадельфия» — «Баффало»: НХЛ, видеообзор матча
«Колорадо» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Коламбус» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Оттава» — «Филадельфия»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Монреаль»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Виннипег»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Сан-Хосе»: НХЛ, видеообзор матча
«Даллас» — «Бостон»: НХЛ, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

Опубликовано расписание Кубка Первого канала-2024

Olimpbet awards

Кубок года по футболу

Новости
RSS RSS
Все новости