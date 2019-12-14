Дмитрий Яшкин: «Обидное поражение, надо было дотянуть до конца»

Нападающий сборной Чехии Дмитрий Яшкин подвел итог встречи Кубка Первого канала против России (4:3 Б).

— Получилась равномерная игра, — цитирует Яшкина официальный сайт КХЛ. — Во втором периоде мы больше давили, пытались ловить соперника на сменах. Нам надо было реализовывать свои шансы. Насчет гола с моим участием — я хотел идти на смену, но увидел, что у нас преимущество и решил помочь ребятам. В целом обидное поражение, надо было дотянуть до конца, и все закончилось бы хорошо.

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