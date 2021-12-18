Нападающие сборной России Даниил Вовченко поделился эмоциями после игры против Чехии (5:2) на Кубке Первого канала.

— Конечно, хотелось забить, слава богу, что это произошло, дальше будет полегче. Эмоции положительные, всех с победой.

— Впечатления от работы с этим тренерским штабом.

— Очень приятно поработать с такими тренерами, у них большой опыт, есть, чему поучиться. В каждой игре подчеркиваешь что-то новое для себя.

— Не боитесь ли вы застрять на 4-5 недель на карантине при поездке на Олимпиаду?

— Мне кажется, что Олимпиада — мечта любого хоккеиста, и коронавирус не должен испугать нас.

— Как вам «технарю» игралось с ребятами такого силового плана — Анисимовым и Коршковым?

— Тут не выбираешь, с кем играть. Со всеми играть одно удовольствие. Так получилось, с ними сегодня вышел, еще и забил, эмоции положительные, все получилось.

— «Северсталь» — одна из самых команд в лиге, но игроков оттуда в сборной пока что немного. Чувствуешь ли ты какую-то ответственность, что представляешь такую команду-сенсацию?

— То, что мало игроков, не я вызываю. Конечно, приятно играть за страну и представлять «Северсталь» — вдвойне ответственно.

— Третья победа подряд, появляется ли уверенность?

— Побеждать всегда приятно, тренеры довольны, все довольны, атмосфера положительная, у всех все получается, всем все нравится, дальше — больше.