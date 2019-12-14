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Что нужно сборной России для победы на Кубке Первого канала? Расклады перед матчем с финнами

18:55
14 декабря. Москва. Россия — Чехия — 4:3 Б. Россияне занимают последнее место на домашнем турнире. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
14 декабря. Москва. Россия — Чехия — 4:3 Б. Россияне занимают последнее место на домашнем турнире. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Несмотря на победу над Чехией (4:3 Б), сборная России с двумя очками занимает последнее место в таблице Кубка Первого канала. У Финляндии — 4 балла, у чехов и шведов — по 3. Таким образом, нашей команде будет очень непросто занять первое место по итогам турнира.

Во-первых, россиянам надо будет побеждать финнов в основное время.

Во-вторых, в матче Чехия — Швеция нам нужна победа чехов, причем в дополнительное время или по буллитам.

При любом другом раскладе россияне не займут первое место.

Россия должна была выносить и шведов, и чехов. А вместо этого — два очка из шести

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