Что нужно сборной России для победы на Кубке Первого канала? Расклады перед матчем с финнами

Несмотря на победу над Чехией (4:3 Б), сборная России с двумя очками занимает последнее место в таблице Кубка Первого канала. У Финляндии — 4 балла, у чехов и шведов — по 3. Таким образом, нашей команде будет очень непросто занять первое место по итогам турнира.

Во-первых, россиянам надо будет побеждать финнов в основное время.

Во-вторых, в матче Чехия — Швеция нам нужна победа чехов, причем в дополнительное время или по буллитам.

При любом другом раскладе россияне не займут первое место.

Россия должна была выносить и шведов, и чехов. А вместо этого — два очка из шести