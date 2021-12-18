Быков оценил работу тренерского штаба сборной России после победы над Чехией

Бывший главный тренер ЦСКА и сборной России Вячеслав Быков в разговоре с «СЭ» дал оценку тренерскому штабу национальной команды после победы над Чехией (5:2) на Кубке Первого канала.

«Три игры — три победы! Моя оценка — пять с плюсом! С почином! И еще: наилучшие поздравления нашим болельщикам! Они смогли создать симбиоз с нашей сборной», — сказал Быков «СЭ».

Ранее команда Алексея Жамнова победила Канаду и Швецию. Россия сохраняет первое место на домашнем этапе Евротура. В заключительном матче россияне сыграют 19 декабря против Финляндии.