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Быков оценил работу тренерского штаба сборной России после победы над Чехией

18:55
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Бывший главный тренер ЦСКА и сборной России Вячеслав Быков в разговоре с «СЭ» дал оценку тренерскому штабу национальной команды после победы над Чехией (5:2) на Кубке Первого канала.

«Три игры — три победы! Моя оценка — пять с плюсом! С почином! И еще: наилучшие поздравления нашим болельщикам! Они смогли создать симбиоз с нашей сборной», — сказал Быков «СЭ».

Ранее команда Алексея Жамнова победила Канаду и Швецию. Россия сохраняет первое место на домашнем этапе Евротура. В заключительном матче россияне сыграют 19 декабря против Финляндии.

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