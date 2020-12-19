Брагин рад, что все проблемы Юдина со здоровьем позади

Главный тренер сборной России Валерий Брагин прокомментировал победу над Чехией (4:1) в матче Кубка Первого канала.

— Удачно забили два быстрых гола, — сказал Брагин. — Поэтому сборная Чехии практически весь матч хотела отыграться и действовала очень агрессивно. Очень полезная игра для нас. Удачно и вовремя забивали голы, поэтому и пришла победа.

Претензии к Ткачеву? Каждый матч сборная играет на победу. Поэтому перед третьим периодом выбрали более свежих игроков. Те три линии, которые мы выбрали, довели матч до победы.

Состояние Бурдасова? У него повреждение, сейчас сложно сказать. Завтра посмотрим его состояние. Если все нормально, будет играть. Почему так долго не забивал во взрослой сборной? У него в прошлой игре были моменты. Сейчас, думаю, будет больше забивать.

Юдин? Он провел сегодня хороший матч. Очень рад, что все проблемы со здоровьем у него позади. Самое главное, что он прогрессирует.

Толчинский провел очень хорошую игру, и Саморуков неплохо сыграл. Доволен ими.

Дальнейшие перестановки? Посмотрим. У нас ни одной игры не провел Кирилл Марченко. Сейчас соберемся и решим.

Два быстрых гола? Так сложилась игра. Проигрывая 0:2, чехи стали действовать более активно, агрессивно.

(Михаил Скрыль)