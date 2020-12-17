Главный тренер сборной России Валерий Брагин прокомментировал победу над сборной Швеции (4:3 Б) в матче Кубка Первого канала.

— Евротур считается проверочным турниром для ЧМ. Какой смысл тогда переходить на игру в три звена?

— Играли на победу, поэтому выходили сильнейшие.

— Скорее всего, ЧМ пройдет без игроков из НХЛ. Насколько турнир можно считать репетицией?

— У нас есть травмированные игроки хорошего качества. Но это, конечно, хорошая проверка.

— Что скажете об игре Самонова?

— Мы довольны его игрой.

— В следующем матче ждать перемен в воротах?

— Сейчас не могу ответить. Наверное, какие-то изменения будут.

После первого матча Россия с двумя очками располагается на втором месте, Швеция с одним очком — на третьей строчке.

Следующий матч сборная России проведет 19 декабря против Чехии, Швеция в этот же день встретится с Финляндией.

(Артур Хайруллин)