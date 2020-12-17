Брагин — о победе над Швецией: «Мы довольны игрой Самонова»
Главный тренер сборной России Валерий Брагин прокомментировал победу над сборной Швеции (4:3 Б) в матче Кубка Первого канала.
— Евротур считается проверочным турниром для ЧМ. Какой смысл тогда переходить на игру в три звена?
— Играли на победу, поэтому выходили сильнейшие.
— Скорее всего, ЧМ пройдет без игроков из НХЛ. Насколько турнир можно считать репетицией?
— У нас есть травмированные игроки хорошего качества. Но это, конечно, хорошая проверка.
— Что скажете об игре Самонова?
— Мы довольны его игрой.
— В следующем матче ждать перемен в воротах?
— Сейчас не могу ответить. Наверное, какие-то изменения будут.
После первого матча Россия с двумя очками располагается на втором месте, Швеция с одним очком — на третьей строчке.
Следующий матч сборная России проведет 19 декабря против Чехии, Швеция в этот же день встретится с Финляндией.
(Артур Хайруллин)
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