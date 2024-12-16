Майоров — о Кубке Первого канала-2024: «Он показал, что сборные России, Белоруссии и Казахстана сильнее легионеров»

Двукратный олимпийский чемпион Борис Майоров в разговоре с «СЭ» поделился впечатлением от выступления сборной России на Кубке Первого канала-2024.

«Очень здорово, что команда снова заняла первое место, как и год назад. Это говорит о том, что федерация хоккея беспокоится о значимости и что у нас есть национальная сборная, которая в этих сложных политических обстоятельствах существует. С моей точки зрения, турнир прошел на высоком уровне. Хорошо, что появилась команда легионеров — это создало какое-то разнообразие. Хотя и показало, что сборные России, Белоруссии и Казахстана сильнее тех легионеров, которые у нас выступают. Дворец просто обалденный, думаю, что команда СКА должна играть на этом стадионе, потому что это уникальное сооружение», — сказал Майоров «СЭ».

Команда «Россия 25» стала победителем Кубка Первого канала-2024.

15 декабря россияне обыграли Казахстан в третьем матче — 3:1. Команда Романа Ротенберга одержала третью победу на турнире. Ранее «Россия 25» обыграла сборную мира КХЛ (4:1) и Белоруссию (4:3 ОТ). С 6 очками российская сборная единолично возглавляет таблицу по итогам турнира.

Александр Абустин