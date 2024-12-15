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Белоруссия — сборная звезд мира КХЛ: смотреть матч Кубка Первого канала 2024

Белоруссия и сборная звезд мира КХЛ встретятся в Кубке Первого канала 15 декабря
Лев Тарасов
редактор интернет отдела
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Сборные Белоруссии и звезд мира КХЛ встретятся в матче Кубка Первого канала-2024 в воскресенье, 15 декабря. Начало матча на «СКА-Арене» в Санкт-Петербурге — в 18.30 по московскому времени.

Матч Белоруссии и звезд КХЛ в прямом эфире покажет сайт Первого канала 1tv.ru.

Отслеживать ключевые события игры Белоруссия — сборная звезд мира КХЛ можно в матч-центре «СЭ».

Белоруссия набрала три очка, победив Казахстан (3:1) и проиграв в овертайме России (3:4 ОТ). У команды звезд КХЛ — два очка после поражения от России (1:4) и победы над Казахстаном (3:1).

В турнире принимают участие Россия (в формате команды «Россия 25»), Казахстан, Белоруссия, сборная звезд мира КХЛ (собрана из легионеров всех клубов лиги). Россияне выиграли кубок после трех побед в трех матчах.

Сборная Белоруссии по хоккею
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