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Белоруссия — Казахстан: время начала и где смотреть онлайн-трансляцию матча Кубка Первого канала

Белоруссия и Казахстан сыграют на Кубке Первого канала 12 декабря
Лев Тарасов
редактор интернет отдела
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Фото Александр Федоров, «СЭ»

Сборные Белоруссии и Казахстана встретятся в первый игровой день Кубка Первого канала-2024 в четверг, 12 декабря. Матч пройдет на «СКА-Арене» в Санкт-Петербурге и начнется в 14.30 по московскому времени.

В прямом эфире бесплатно смотреть игру можно на сайте Первого канала 1tv.ru. Ключевые события и результат встречи Белоруссия — Казахстан изучайте в матч-центре сайта «СЭ».

Кубок Первого канала-2024 пройдет с 12 по 15 декабря. В турнире выступают Россия, Казахстан, Белоруссия и сборная легионеров КХЛ.

Победителем КПК-2023 является сборная России (команда «Россия 25», которая снова представлена на это турнире). Белоруссия год назад заняла второе место, а Казахстан — третье.

Сборная Белоруссии по хоккею
Сборная Казахстана по хоккею
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