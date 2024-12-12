Белоруссия и Казахстан проведут матч на Кубке Первого канала 12 декабря

Сборные Белоруссии и Казахстана проводят стартовый матч Кубка Первого канала-2024. Турнир проходит в Санкт-Петербурге на «СКА-Арене». Встреча белорусской и казахстанской национальных команд в четверг, 12 декабря, начинается в 14.30 по московскому времени.

Трансляцию матча ведет сайт Первого канала 1tv.ru.

Ключевые события и результат игры Белоруссия — Казахстан можно отслеживать в матч-центре сайта «СЭ»

Кубок Первого канала-2024 пройдет с 12 по 15 декабря. В турнире участвуют Россия (в формате команды «Россия 25»), Казахстан, Белоруссия, сборная звезд мира КХЛ (команда составлена из легионеров лиги). Победителем КПК-2023 является «Россия 25».