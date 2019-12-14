Андрей Кузьменко: «Надо действовать чуть хитрее»

Нападающий сборной России Андрей Кузьменко в интервью «Известиям» отметил, что игрока стоило действовать хладнокровнее в матче Кубка Первого канала против Швеции (3:4).

— Как Владимир Ткачев вписался в ваше с Антоном Бурдасовым звено?

— Неплохо. Были моменты, но надо было реализовывать их, конечно. Не хватало реализации, правда, и шведский вратарь здорово сыграл. Нам надо было действовать чуть хладнокровнее, чуть хитрее, и всё было бы нормально.

— Что мешало использовать голевые моменты?

— Немножко удачи не хватало. Ну и, повторюсь, хладнокровия. Должны были немного больше забивать. На мой взгляд, моментиков было очень много. В следующей игре необходимо более уверенными выходить на лед, а то в матче со Швецией эмоции немного преобладали, потому что хочется выиграть этот домашний турнир.