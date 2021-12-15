Главный тренер сборной России Алексей Жамнов оценил игру команды в матче против Канады на Кубке Первого канала (4:3).

«Всех с победой. Матч был дебютом для нашего тренерского штаба. Было много новых ребят. Что-то получилось. Были провалы во втором и третьем периодах. Будем работать. А так, в целом ребята молодцы.

Не сказал бы, что канадцы к концу выглядели посвежее. Они получали много контратак. Мы просили, чтобы у нас центральный шел к вершине, но этого не получилось.

Игрокам раздали тактические схемы, там ничего сложного, просто осуществить все за одну тренировку тяжеловато. Мы сегодня хотели добиться плотности между нападающими и защитниками. Во втором периоде мы это потеряли, начали пропускать атаки. Потом все вернули.

Не хотел бы выделять никого. Ребята старались выполнить установку. Вбрасывания — проблема для нашего хоккея, всегда у нас в этом есть пробел. Работаем над этим аспектом. Постараемся в следующих матчах повысить процент. Это ключевой аспект и в своей зоне, и в чужой. А вообще, по рисунку центральные выглядели хорошо», — сказал тренер.