Алексей Жамнов: «Вбрасывания — проблема для нашего хоккея, всегда у нас в этом есть пробел»
Главный тренер сборной России Алексей Жамнов оценил игру команды в матче против Канады на Кубке Первого канала (4:3).
«Всех с победой. Матч был дебютом для нашего тренерского штаба. Было много новых ребят. Что-то получилось. Были провалы во втором и третьем периодах. Будем работать. А так, в целом ребята молодцы.
Не сказал бы, что канадцы к концу выглядели посвежее. Они получали много контратак. Мы просили, чтобы у нас центральный шел к вершине, но этого не получилось.
Игрокам раздали тактические схемы, там ничего сложного, просто осуществить все за одну тренировку тяжеловато. Мы сегодня хотели добиться плотности между нападающими и защитниками. Во втором периоде мы это потеряли, начали пропускать атаки. Потом все вернули.
Не хотел бы выделять никого. Ребята старались выполнить установку. Вбрасывания — проблема для нашего хоккея, всегда у нас в этом есть пробел. Работаем над этим аспектом. Постараемся в следующих матчах повысить процент. Это ключевой аспект и в своей зоне, и в чужой. А вообще, по рисунку центральные выглядели хорошо», — сказал тренер.
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