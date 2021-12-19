Алексей Жамнов: «Ребята чуть расстроились. Мы хотели выиграть, и у нас был шанс»

Главный тренер сборной России Алексей Жамнов поделился впечатлениями от матча Кубка Первого канала против Финляндии (2:3 ОТ).

— Сегодняшняя игра точно не проигранная. Переживать не из-за чего.

— Переживать всегда есть за что. Вы поймите правильно, и ребята чуть расстроились. Мы хотели выиграть, и у нас был шанс. А по игре в целом, я думаю, что у нас получилось то, что мы впервые на этом турнире 2 раза проигрывали и вернулись в игру 2 раза. Особенно, если учитывать, что это четвертая игра за 5 дней, это дорогого стоит.

— В конце в давление менее активно шли. Это из-за усталости или перенастроили что-то?

— Нет, мы не перенастраивали, мы просили ребят также играть активно, но, наверное, усталость чуть сказалась.

— На турнире было много центров в одном звене. Вы хотели проверить как можно больше центров на этом турнире? Или эта модель будет в том числе рассматриваться на Олимпиаду?

— Мы рассматриваем разные модели. В принципе, это практиковалось раньше, когда я играл в НХЛ. Если вы посмотрите на все олимпийские турниры, те же американцы, канадцы это практикуюсь. Я уже говорил на прошлой пресс-конференции, что центральному намного проще сыграть с фланга. Мы просто хотели посмотреть ребят, давали конкретное задание каждому центральному, когда он находился на фланге. Даже по игре, если вы заметили, ротация все равно продолжалась. Мы пытались искать сочетания.

— Мне показалось, что первая пропущенная шайба нашей сборной произошла из-за риска. Вы как трактуете этот момент? И насколько риск входит в вашу тренерскую философию?

— Я не скажу, что это риск, здесь небольшая потеря концентрации, это сказывается усталость. Потому что-то, что произошло, это влияние усталости. Игроки теряют концентрацию и забывают то, что мы от них требуем. В каждом перерыве мы возвращаемся к тому, о чем говорим перед каждым матчем: концентрация, концентрация, выполнение игрового задания. Поймите правильно, все мы люди, каждый ошибается. В данной ситуации нам забили гол. Но в тот же момент, это спорт, винить конкретно кого-то я не хочу. Могу сказать вам честно, шайба была забита с добивания. Эта концентрация, мы ее потеряли на пятаке.