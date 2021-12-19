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Алексей Жамнов: «Претензий к игрокам за этот турнир нет»

19:03
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Главный тренер сборной России Алексей Жамнов подвел итоги матча Кубка Первого канала против Финляндии (2:3 ОТ).

«Мы старались держать темп, строить игру на контратаках. Мы хотели выиграть, поэтому сняли вратаря. Но сложилось так.

Претензий к игрокам за этот турнир нет. Мы прекрасно понимали, что дали ребятам много информации.

По игре у нас получилось то, что мы хотели: мы проигрывали по ходу встреч, но получалось отыграться», — сказал Жамнов.

Российские хоккеисты в овертайме уступили финнам и расположились на второй строчке в турнирной таблице второго этапа Евротура — Кубка Первого канала.

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Надежда Тонконог все материалы автора
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