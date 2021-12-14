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Алексей Жамнов не назвал капитана сборной на первый матч Кубка Первого канала

18:10
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Главный тренер сборной России Алексей Жамнов ответил на вопрос о капитане команды на Кубке Первого канала.

— Кто будет капитаном сборной России на Кубке Первого канала?

 — О капитане вы узнаете завтра. У нас плотный график: четыре игры за пять дней. Мы понимаем, что все присутствующие здесь ребята будут играть. Возможно, получится так, что в разных матчах будут разные капитаны. Завтра узнаете, кто будет капитаном.

Кубок Первого канала пройдет с 15 по 19 декабря.

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Михаил Скрыль все материалы автора
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