Терещенко: «В целом состав команды «Россия 25» боевой»

Трехкратный чемпион мира Алексей Терещенко прокомментировал состав сборной России на Кубок Первого канала.

«В целом состав боевой. Конечно, можно назвать еще каких-то игроков, которых может не хватать. Но это выбор Романа Борисовича, он так захотел, значит, ему с этими хоккеистами удобно и комфортно. Тем более турнир пройдет в Санкт-Петербурге. Если это сборная России, должны играть лучшие на сегодняшний день. На что эта команда могла бы претендовать, сложно сказать. Мы уже три года не участвуем нигде. Вот сейчас и посмотрим. Будет очень любопытно посмотреть, как команда будет выглядеть против сборной легионеров. В КХЛ собраны иностранцы достаточно высокого уровня, даже хочется увидеть их в деле», — сказал Терещенко «ВсеПроСпорт».

Кубок Первого канала пройдет в Санкт-Петербурге на «СКА Арене» с 12 по 15 декабря. В нем примут участие сборные России, Казахстана и Белоруссии, а также сборная мира КХЛ, составленная из легионеров КХЛ.