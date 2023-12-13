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Сегодня, 16:45

Терещенко — о снятии сборной Китая с Кубка Первого канала: «Не стоит из этого делать трагедию»

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Трехкратный чемпион мира Алексей Терещенко в комментарии для «СЭ» отреагировал на снятие сборной Китая с Кубка Первого канала.

Ранее главный тренер сборной России 25 Роман Ротенберг заявил, что Минспорта Китая запретил команде играть на турнире.

«Пока об этом сказал Роман Борисович Ротенберг. Когда китайские руководители спорта скажут официальную причину, тогда и будем говорить. Запретили и запретили. Мне кажется, что из этого не стоит делать трагедию. Мы уже практически два года варимся в своем соку. Надо искать положительные моменты и двигаться дальше», — сказал Терещенко корреспонденту «СЭ» Сергею Жукову.

Кубок Первого канала пройдет с 14 по 17 декабря в Санкт-Петербурге. В нем примут участие сборные России 25, Казахстана и Белоруссии. Также в турнире сыграет команда «Звезды и ВХЛ», заменившая в списке участников сборную Китая.

Алексей Терещенко
Сборная Китая по хоккею
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