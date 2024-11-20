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Сопин — о сборной легионеров на Кубке Первого канала: «Я не против. Делаем все для развития хоккея в России!»

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Спортивный директор московского «Динамо» Алексей Сопин прокомментировал идею создания команды легионеров КХЛ на Кубке Первого канала.

— Как вы относитесь к идее создания сборной легионеров на Кубке Первого канала?

— Думаю, что это будет интересно для болельщиков и сборной, которая посмотрит на фоне легионеров, как выглядит команда.

— Эта идея создана для того, чтобы привлечь болельщиков в отсутствии топовых сборных?

— Конечно, это привлечет болельщиков. Плюс тренеры поймут уровень сборной России на фоне легионеров, потому что мы играем со сборными Белоруссия и Казахстана, а здесь будут игроки из дальнего зарубежья.

— То есть вы, как человек, принимающий решение, согласны с такой идеей?

— Я не против. Мы делаем все для развития хоккея в нашей стране. Пока непонятно, как их будут вызывать. Если раньше иностранцев в сборную вызывали федерации хоккея страны, то есть приходил официальный вызов. Как сейчас будет приходить этот процесс пока непонятно.

— Допустим, что сама лига сделает официальное предложение. Вы готовы отпустить всех своих легионеров?

— Я думаю, что это будет прорабатываться так, что, если ты не отпускаешь игрока, то будут какие-то штрафы или санкции.

— Но вы готовы отпустить всех, несмотря на риск получения травмы?

— Тяжело сейчас говорить. Вызов это будет или какой-то другой формат. Допустим, хоккеист не приедет и получит за это дисквалификацию или денежный штраф. Мы не можем препятствовать выполнению регламентных вещей.

— То есть этот вопрос будет проработан на днях и будут отправлены запросы в каждый из клубов?

— Я думаю, что да.

20 ноября стало известно, что Кубок Первого канала-2024 пройдет в Санкт-Петербурге на «СКА-Арене» с 12 по 15 декабря. Участниками турнира станут четыре команды: «Россия 25», национальные сборные Белоруссии, Казахстана и сборная мира КХЛ — команда, собранная из иностранных игроков, выступающих в КХЛ.

Федор Носов

Алексей Сопин
Хоккей
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