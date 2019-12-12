Алексей Кудашов: «Возможно, переволновались, перевозбудились»
Главный тренер сборной России Алексей Кудашов прокомментировал поражение от сборной Швеции? (3:4) в рамках Кубка Первого канала.
— Начало было очень робкое. Возможно, переволновались, перевозбудились, поэтому пропустили несколько контратак. Со второго периода взяли игру в свои руки, но хромала реализация моментов.
— Почему Самонов вышел в стартовом составе?
— Проигрывает команда. Поэтому отдельно кого-то выделять не хочется. Самонов выдал несколько хороших игр в последнее время, отразил много бросков, поэтому выбрали его.
— Почему лучший снайпер КХЛ Никита Сошников не попал в заявку?
— Всего 20 человек может играть, выбрали такие связки.
— Самонов сыграл всего один матч за сборную. Не считаете, что ошиблись с ним?
— Если мы уступили, значит, допустили какие-то ошибки.
— СКА 7-й с конца в КХЛ по игре в большинстве. Эффективность большинства сборной — продолжение ваших проблем?
— Вторая бригада большинства все равно смешанной была.
— Тройка Шипачева вас порадовала?
— Первое звено хорошо сыграло. Когда они выходили на лед, у нас было полное преимущество. На следующую игру тройка останется без изменений.
— Ткачев из СКА не играл из-за последствий травмы?
— Он провел только один матч после травмы. Были небольшие опасения из-за повреждения. Мы его еще готовим.
— Шипачев сегодня сыграл креативно. Не беспокоит, что за ним никого нет?
— В сборной собраны все сильнейшие. Все остальные центры, помимо Шипачева, тоже сыграли хорошо. (Игорь Еронко)