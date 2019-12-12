Алексей Кудашов: «Возможно, переволновались, перевозбудились»

Главный тренер сборной России Алексей Кудашов прокомментировал поражение от сборной Швеции? (3:4) в рамках Кубка Первого канала.

— Начало было очень робкое. Возможно, переволновались, перевозбудились, поэтому пропустили несколько контратак. Со второго периода взяли игру в свои руки, но хромала реализация моментов.

— Почему Самонов вышел в стартовом составе?

— Проигрывает команда. Поэтому отдельно кого-то выделять не хочется. Самонов выдал несколько хороших игр в последнее время, отразил много бросков, поэтому выбрали его.

— Почему лучший снайпер КХЛ Никита Сошников не попал в заявку?

— Всего 20 человек может играть, выбрали такие связки.

— Самонов сыграл всего один матч за сборную. Не считаете, что ошиблись с ним?

— Если мы уступили, значит, допустили какие-то ошибки.

— СКА 7-й с конца в КХЛ по игре в большинстве. Эффективность большинства сборной — продолжение ваших проблем?

— Вторая бригада большинства все равно смешанной была.

— Тройка Шипачева вас порадовала?

— Первое звено хорошо сыграло. Когда они выходили на лед, у нас было полное преимущество. На следующую игру тройка останется без изменений.

— Ткачев из СКА не играл из-за последствий травмы?

— Он провел только один матч после травмы. Были небольшие опасения из-за повреждения. Мы его еще готовим.

— Шипачев сегодня сыграл креативно. Не беспокоит, что за ним никого нет?

— В сборной собраны все сильнейшие. Все остальные центры, помимо Шипачева, тоже сыграли хорошо. (Игорь Еронко)