Главный тренер сборной России Алексей Кудашов — о кадровых решениях на Кубок Первого канала.

— Почему включили Богдана Якимова? — вопрос корреспондента «СЭ».

— Взяли его на конкретную роль в команде. Он хорошо зарекомендовал себя в клубе, он в хорошей форме. У некоторых игроков были некоторые повреждения. Он заменил Андронова.

— Оба Ткачева недавно вышли из списка травмированных. Стоило ли рисковать?

— Он сыграли по несколько матчей. В последних играх они набрали форму и готовы сейчас играть.

— Кого вы хотели, но не смогли вызвать на турнир?

— Плотников, Андропов, Телегин, Антипин. Прошло уже две трети сезона, игры уже идут через день в регулярном чемпионате. У многих игроков закончились микротравмы.

— Кто капитан?

— Капитаном на турнир станет Евгений Кетов. Вадим Шипачев, Войнов, Нестеров, Бурдасов — ассистенты.

— На первом этапе Евротура каждый вратарь сыграл по матчу. Как будет сейчас?

— План у нас есть, но будем смотреть каждую игру. Мы не провели ни одной тренировки. (Михаил Зислис)