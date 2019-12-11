Алексей Кудашов: «Капитан — Кетов, ассистенты — Шипачев, Войнов, Нестеров и Бурдасов»
Главный тренер сборной России Алексей Кудашов — о кадровых решениях на Кубок Первого канала.
— Почему включили Богдана Якимова? — вопрос корреспондента «СЭ».
— Взяли его на конкретную роль в команде. Он хорошо зарекомендовал себя в клубе, он в хорошей форме. У некоторых игроков были некоторые повреждения. Он заменил Андронова.
— Оба Ткачева недавно вышли из списка травмированных. Стоило ли рисковать?
— Он сыграли по несколько матчей. В последних играх они набрали форму и готовы сейчас играть.
— Кого вы хотели, но не смогли вызвать на турнир?
— Плотников, Андропов, Телегин, Антипин. Прошло уже две трети сезона, игры уже идут через день в регулярном чемпионате. У многих игроков закончились микротравмы.
— Кто капитан?
— Капитаном на турнир станет Евгений Кетов. Вадим Шипачев, Войнов, Нестеров, Бурдасов — ассистенты.
— На первом этапе Евротура каждый вратарь сыграл по матчу. Как будет сейчас?
— План у нас есть, но будем смотреть каждую игру. Мы не провели ни одной тренировки. (Михаил Зислис)