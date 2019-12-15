Алексей Кудашов: «А вы когда-нибудь видели, чтобы против финнов были выразительные игры?»

Главный тренер сборной России Алексей Кудашов — о матче против Финляндии на Кубке Первого канала (2:0).

— Хотелось бы поблагодарить болельщиков. Они пришли в таком количестве и нас поддерживали. Поблагодарить организаторов — устроили такой праздник. И поблагодарить команду — хорошо сыграли. Выиграли — это самое важное.

Что касается игры, то она получилась ожидаемо плотной и сложной. Но со сборной Финляндии по-другому и не бывает.

Как вы и просили, сыграли лучше в обороне и использовали свои моменты. Хотя во втором периоде еще были. Надо было дожимать финнов и играть спокойно.

— Игра была не сильно выразительной.

— А вы видели когда-нибудь, чтобы против Финляндии были яркие выразительные игры? У них всегда команда, которая очень закрыто и системно играет. Очень плотно в обороне, тем более на маленькой поляне. Они не раскрываются, с ними тяжело играть в атаке. Все вы видели последний чемпионат мира. И сегодня не исключение.

— Три матча провели, и ни разу не было в заявке Билялова.

— Привлечение в сборную — это уже знак внимания. Знак заслуг человека. Знак того, как он играет в клубе. Он привлекается сюда. Он в команде. Он уже сделал первый шаг. И это очень важный момент. Он осваивается, смотрит по сторонам, входит в коллектив. И дальше развивается. Это сигнал для него, что его заметили, и что ему дальше надо развиваться. (Игорь Еронко)

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