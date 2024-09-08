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«Пока я пахала по 12 часов, ты снимал проституток». Скандал в семье звездного российского хоккеиста

Жена хоккеиста «Металлурга» Вовченко подала на развод из-за измен
Отдел хоккея «СЭ»
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Яна Вовченко-Александрова и Даниил Вовченко.
Фото Соцсети
Яна Вовченко-Александрова и Даниил Вовченко.
Фото Соцсети
Яна Вовченко-Александрова.
Фото Соцсети
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Светская хроника.

О чем речь

Супруга нападающего магнитогорского «Металлурга» и обладателя Кубка Гагарина Даниила Вовченко через свои соцсети выдвинула серьезные обвинения в адрес своего мужа и подала на развод. На своей странице Яна Вовченко опубликовала видео, в котором обратилась к своим подписчикам:

«Человек, с которым я прожила четыре года в отношениях и два года в браке, решил, что все наше совместно нажитое имущество, а это несколько десятков миллионов рублей, принадлежит только ему. И наши две собаки тоже. Я не имею права ни на что, все принадлежит только ему», — сказала Вовченко.

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Девушка также намекнула на то, что уже в первый день после свадьбы хоккеист мог провести ночь с другой.

«Мужчины будут изменять, проводить вашу первую брачную ночь с проституткой с вашим именем, зажиматься по кальянным в туалетах, переписываться с вашими клиентками, ходить в «дрочильню», употреблять, пить, игнорировать... Да много всего интересного», — добавила Вовченко.

Яна Вовченко-Александрова и Даниил Вовченко.
Фото Соцсети

Развод

Кроме того, супруга хоккеиста «Магнитки» опубликовала заявление о расторжении брака вместе с отзывом на него. Девушка упомянула, что ее муж пытается вывести часть суммы из совместно нажитых доходов супругов, подлежащих разделу.

«Пока я бегала по стройкам, дома пахала на работе по 12 часов, платила за ипотеку и смотрела, чтобы ты просто не сторчался, ты **** все, что движется, выдавал в рот моим лучшим подругам, снимал проституток и жил свою лучшую жизнь. Пока твоя мать слезно уверяла меня в твоей порядочности и слабости характера, вы оба придумали, как сделать так, чтоб оформить все на нее», — написала Вовченко.

Она отметила, что подает на развод, и добавила через соцсети: «Я желаю тебе всего самого лучшего и успехов в карьере, иначе выплатить мне положенное по суду ты просто не сможешь. Продолжай *** свою жизнь и карьеру. Наконец-то это больше не моя головная боль».

После этого Вовченко стала выкладывать фотографии и переписки других людей с хоккеистом, свидетельствующие об изменах форварда «Металлурга» и употреблении им запрещенных веществ. Она также устроила конкурс для подписчиков и пообещала 50 тысяч рублей за самую интересную историю о своем муже.

Яна Вовченко-Александрова.
Фото Соцсети

Кто она

Яна Вовченко-Александрова — 29-летняя предпринимательница. Она специалист по пластике губ, у нее есть бизнес в области косметологии. Она также имеет 18 тысяч подписчиков в социальных сетях. Девушка родом из Череповца и познакомилась с Даниилом в школьные годы. Они поженились в 2022 году.

В феврале 2023-го Яна оказалась в центре другого скандала: она на своем «Порше» сбила пятиклассницу на пешеходном переходе. Позже с Вовченко сняли все обвинения — по данным Shot, ей выписали штраф в 2 тысячи рублей за то, что она не пропустила пешехода.

Даниил Вовченко — 28-летний хоккеист магнитогорского «Металлурга», куда он перешел в 2023 году из череповецкой «Северстали». В апреле 2024-го форвард в составе «Магнитки» стал обладателем Кубка Гагарина.

Даниил Вовченко
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