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В КХЛ новый лакросс-гол, но теперь его забил защитник! 20-летний юниор из «Лады» шокировал родное «Динамо»

Защитник «Лады» Шараканов забил лакросс-гол в ворота «Динамо»
Егор Сергеев
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Защитник «Лады» Магомед Шараканов забил лакросс-гол в ворота «Динамо».
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Бело-голубые уже пожалели об аренде?

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«Динамо» (Москва) — «Лада» (Тольятти) — 2:3 (1:1, 1:2, 0:0)
Голы: Швец-Роговой — 3 (Рашевский, Сергеев), 8:33 — 1:0. Иванюженков — 1 (Джозефс), 18:21 — 1:1. Шараканов — 3 (Джозефс, Сафин), 22:21 — 1:2. Попугаев — 9 (Неколенко), 33:10 — 1:3. Гусев — 10 (Пакетт, Уил), 36:02 — 2:3.
Вратари: Моторыгин (57:21) — Подъяпольский.
Штраф: 8 — 8.
Броски: 35 (11+15+9) — 25 (9+11+5).
Судьи: Васильев, Гашилов.
8 ноября. Москва. «ВТБ Арена».

Защитник «Лады» Магомед Шараканов оформил лакросс-гол в ворота московского «Динамо». 20-летний хоккеист отличился на 23-й минуте матча и вывел свою команду вперед, сделав счет 2:1.

Примечательно, что Шараканов — воспитанник «Динамо», он находится в системе бело-голубых с 13 лет. Именно за динамовцев защитник дебютировал в КХЛ в сезоне-2023/24, провел четыре встречи и отметился одним ассистом.

В июле 2024-го Магомед отправился в аренду в «Ладу» — соглашение рассчитано до конца сезона-2024/25. Так что шикарным лакроссом Шараканов огорчил не случайную команду, а собственную — возвращаться следующим летом будет весело.

А вот «Динамо» совсем не весело — мало того, что воспитанник забросил отличную шайбу родной команде, так ведь на этом «Лада» не остановилась. Первый гол тольяттинцы тоже оформили красиво — на 18-й минуте после вбрасывания отличился Артем Иванюженков с передачи Троя Джозефса. На тот момент гости уступали, но так бодро сравняли, что перевернули матч буквально за 15 минут — к 33-й счет стал 3:1 в пользу «Лады». В итоге они победили 3:2.

Благодаря лакроссу Шараканов может быть признан лучшим новичков недели от лиги — причем награда, если он ее получит, станет для Магомеда второй подряд. В начале ноября защитник зажег, в двух матчах набрав 3 (1+2) очка с показателем полезности «+4».

А всего на счету Шараканова 7 (2+5) баллов в 21 игре и «+5» — отличные цифры при небольшом времени (чуть больше 13 минут в среднем). Да, лакросс в «Динамо» и лично Максим Моторыгин наверняка запомнят, но у Магомеда большие шансы вернуться в родную команды в качестве основного защитника и побороться за постоянное место в составе.

Хоккей
КХЛ
ХК Динамо (Москва)
ХК Лада
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