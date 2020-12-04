«У меня даже нет версий, почему меня обменяли». Защитник ЦСКА рассказал о своем нашумевшем трансфере в Уфу

Михаил Науменков — об обмене в «Салават Юлаев» на Никиту Сошникова.

Для меня ЦСКА — родной дом

— Как технически произошел обмен в «Салават Юлаев»? Вы приходите на тренировку, а ваши вещи лежат у раздевалки?

— Это было бы слишком ужасно. Нет, мои вещи аккуратно вынесли из раздевалки в Екатеринбурге, а как раз следующий матч «Автомобилиста» был против «Салавата Юлаева».

— То есть перед матчем с «Автомобилистом» вы уже все знали?

— Да, конечно. Думаю, что так во всем мире: сначала стороны узнают об обмене, а только потом появляется официальная информация. Когда мы прилетели на Урал, то мне объявили о переходе, и я уже с командой не тренировался.

— Неужели за день до этого не было никаких намеков?

— Абсолютно никаких. Первый сигнал был, когда мы прилетели в Екатеринбург, а у меня на телефоне было сообщение от агента: «Долетели? Все нормально?» Знаете, если агент такое пишет, то вряд ли он хочет поболтать просто так. Хотя не исключено, что какая-то интересная житейская тема появилась, кто знает. Но то, что может произойти какое-то событие, стало известно именно после приземления.

— А второй сигнал?

— Друг из Уфы написал: «Добро пожаловать в зеленые цвета». Тут уж я набрал агента, и он подтвердил информацию.

— ЦСКА молчал?

— Нет, они практически сразу после этого сообщили, что принято решение об обмене. Приятно, что все ребята из команды подошли, пожелали удачи, мы со всеми отлично попрощались.

— Вы же практически всю карьеру провели в ЦСКА.

— Да, только отпускали на короткий срок в «Адмирал». ЦСКА — родная команда. Но, знаете, если в первые минуты и было какое-то непонятное состояние, то оно быстро прошло. Это спортивная жизнь, тут не стоит сильно переживать. Какой смысл проявлять эмоции, закапываться в них? К чему это приведет? Думаю, что было бы только хуже.

— Никита Сошников предположил, что для вас этот обмен стал тяжелым, так как ЦСКА — это семья.

— В чем-то он прав. Для меня ЦСКА — родной дом. Но, повторюсь, я быстро посмотрел на это с другой стороны. Хотя первые минуты были непростыми: что, куда, что делать, реально ли это? Но потом начинаешь успокаиваться. Хорошо, что новым клубом стал «Салават Юлаев». Сколько с ними играли! Сколько разных моментов было в истории.

— Какие моменты были неприятными?

— Теему Хартикайнен. Играть против него очень тяжело, я готов признаться в этом. Чтобы удачно ему противостоять, надо прикладывать в два раза больше сил, чем обычно. В ином случае ты устанешь, но ничем ему не помешаешь.

— Но мне вот что непонятно. В этом сезоне вы играете гораздо лучше, чем в прошлом. И даже забивать стали, чего не было раньше. И вдруг — обмен.

— Да, нынешний сезон у меня действительно складывается удачней. Причем с самых первых дней. Но в прошлом все было совсем не так, первые матчи получились скомканными. С нынешним чемпионатом и не сравнить.

ЦСКА подписал контракт с Никитой Сошниковом до конца сезона 2021-2022.



В ЦСКА Никита будет выступать под 4??4?? номером. pic.twitter.com/ezsrqoqD7R — ХК ЦСКА Москва (@hccska) December 1, 2020

Играть в Уфе очень сложно

— Так почему обменяли-то?

— Не знаю. У меня даже версий нет.

— Если исключить удаление в игре со «Спартаком» до конца игры. Вы вообще штрафные минуты редко получаете, а тут сразу 5+20.

— Вы момент видели?

— Да, стало смешно, что вы удивленно смотрите на судью, хотя там чистый удар между ног.

— Я потом пересматривал. Никакого умысла у меня не было, я никого так не бью. Было вбрасывание, каждый хотел занять позицию получше. Когда бьешь, то все равно прикладываешь некое усилие, а тут моя клюшка просто пошла вверх, да еще и показалось, что спартаковский хоккеист даже сам движение сделал. Но это нехарактерный для меня случай.

— Вы провели первый матч за «Салават Юлаев», ни разу не потренировались. А как же с системой игры? Неужели все так похоже?

— Скажу честно, непонимание было только один раз. Однажды в меньшинстве я должен был блокировать бросок, но по привычке поднялся чуть выше, буквально на автомате, так привык. Был уверен, что пойдет бросок на подправление, и хотел помешать. Но вместо этого отдали на дальнюю, и нас спас вратарь. Но это единственный раз.

— А смены?

— Если в ЦСКА мы играли по кругу, то против «Автомобилиста» я всегда выходил с Павлом Коледовым. Только в концовке однажды появился с Ларсеном.

— Болельщики «Салавата Юлаева» не стесняются писать игрокам, если команда проигрывает. Вы инстаграм открывали, что там? Ад?

— Но в первый день после обмена я только отвечал на сообщения людей, которых хорошо знал. Вроде бы писали уже какие-то хорошие вещи в личные сообщения, поздравляли с переходом. А что, там все так плохо?

— Ох, не советую вам проигрывать. Наслушаетесь о себе.

— Я надеюсь, что хороших событий все-таки будет гораздо больше. Я понимаю, что ко мне будет много внимания, все-таки обменяли на Никиту Сошникова, которого очень любят в Уфе. Постараюсь оправдать ожидания. Зато я прекрасно помню, что играть в Уфе гостевым командам всегда было непросто. Там на стадионе довольно шумно, а еще попадаешь под Умарка или Хариткайнена, и приятного мало. Но теперь это не мои проблемы.