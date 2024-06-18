«Ак Барс» вернул домой топ-защитника. Но он ему совершенно не нужен

Альберт Яруллин снова будет выступать в Казани.

В неофициальном матче «Ак Барс» — «Трактор» победу одержал казанский клуб. Защитник Альберт Яруллин имел солидные предложения из этих команд, но все-таки выбрал Казань и возвращение домой, хотя у челябинцев предложение было чуть более выгодным. «Ак Барс» предложил трехлетнее соглашение и взял вверх в этой схватке. Проблема же в том, что Альберт Яруллин особо казанскому клубу и не нужен.

Если уж в «Ак Барсе» начали говорить о том, что строят скоростную команду, то нельзя отказываться от своего девиза сразу же, как только удалось избавиться от Вадима Шипачева. А то несолидно получается. У Яруллина полно достоинств, но уж назвать его скоростным игроком невозможно. Скорее даже наоборот: именно из-за того, что Альберт не слишком быстр, он пропустил все взрослые чемпионаты мира, когда наша команда там играла. Да, на молодежном уровне был в сборной, но все уже должны уяснить, что разница между молодежным хоккеем и взрослым такая же, как между Землей и Луной.

Яруллин неплох в единоборствах, он может отдать умную передачу и нанести неплохой бросок в большинстве. То есть Яруллин вполне качественный защитник, но точно не быстрый. А ведь мы помним, к чему стремится казанский клуб.

Но если разобрать состав казанцев, то выясняется, что там и места нет для Яруллина. Понятно, что после подписания нового контракта он практически гарантировал себе место на льду. Но у Анвара Гатиятулина и менеджеров теперь новая проблема.

Сейчас на контракте в клубе Никита Лямкин, Алексей Марченко, Дмитрий Юдин, Митчелл Миллер, Даниил Журавлев, Вячеслав Войнов, Константин Лучевников и Никита Евсеев. Да, мы в курсе, что Войнов не нужен «Ак Барсу». Но есть уверенность, что конфликт с этим ветераном не завершится так же мирно, как с Шипачевым.

Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Войнов при досрочном прерывании контракта потребует полную компенсацию, которую в Казани решено не платить. И на драфт отказов его не поставить, так как вообще-то для этой процедуры нужны аргументы. Если бы представитель Вадима Шипачева получил команду от игрока, то «Ак Барс» ничего не мог бы поделать. Решение клуба отправить в список отказов лучшего бомбардира моментально оспорили бы в КХЛ, и у клуба не нашлось бы аргументов. К Войнову тоже не придраться. Положительный показатель полезности при огромном игровом времени. Не самая яркая статистика? Но он защитник, а не форвард. Нет-нет, с Войновым это точно не прокатит.

Известно, что Яруллин — это как раз замена Вячеслава в умах тренерского штаба и менеджеров. Но сначала надо было решить одну проблему, а потом браться за другую. Не забывайте, что в статусе ОСА еще и защитник Артемий Князев, плюс есть контракт с перспективным Всеволодом Альметкиным. Так зачем же вам Яруллин?

У казанцев очень много проблем в атаке. После того как сплавили Радулова, Кагарлицкого и Шипачева, не дают соглашение Петрову и Лукоянову, именно в этой линии полно дыр. Но вместо того чтобы решать насущные проблемы, устроили гонку за защитником, который, видите ли, знаком тренеру. Да мало ли кто с кем знаком.

А вот «Трактору» как раз Альберт был необходим. Тем более челябинцы относились к этому хоккеисту так, как не относились ни к кому. Например, только Яруллину было позволено выходить на тренировки в майке без логотипа букмекеров — основного партнера «Трактора». Я слышал, что клуб договорился со спонсором, что у Яруллина будет отдельная форма и на официальных матчах следующего сезона.

Это очень странная сделка. Альберт оказался от нее в выигрыше, так как вернулся на гарантированные 165 миллионов домой. Но больше победителей нет.