Это настоящее чудо: «Спартак» тащат 17-летние юниоры. Все дело в новом тренере

Обзор дня Алексея Шевченко.

Победа

«Спартак» с приходом Игоря Гришина преобразился. Молодые хоккеисты, которым доверяет тренер, творят и приносят результат. Не удивлен тому, что дубль на счету Николая Сусуева. Буквально несколько дней назад он принимал участие в матче МХЛ, а после него, вспоминая дебют в лиге, был достаточно уверен в себе. Да, волновался, но в основном — когда садился в автобус, чтобы ехать на стадион. А так все в порядке. Сыграл мало? Ничего, получил опыт. Многие хоккеисты, вспоминая свой дебют, были возбуждены, а Николай словно понимал, что скоро он даст больше тем для разговоров. И дубль в ворота «Трактора» не должен никого удивлять.

Главному тренеру Игорю Гришину, видимо, нравятся ребята с таким характером. Он и сам спокойный, очень просто реагирует на скачок карьеры, на скамейке стоит, словно вокруг ничего важного не происходит, при этом уверен в себе. Конечно, рано еще говорить, что у нас появился сильный тренер. Например, хочется посмотреть, как он переживет серию поражений. Понятно, что сам Гришин не запаникует (он работал в «Рязани», там тяжело было выигрывать), но тренер работает в такой системе, где начинают излишне волноваться по пустякам. Но хороший специалист ведет себя одинаково в любых ситуациях, а в плохих мы нового наставника «Спартака» пока не видели. Зато ясно, что для нынешнего «Спартака» «организованные» клубы не являются проблемой. Наоборот, со схематичными «Трактором», «Барысом» и «Локомотивом» команде гораздо легче. Предлагай соперникам нестандартные ситуации — они сами будут ошибаться. Московский клуб стал играть заметно веселее, даже у Александра Хохлачева появился блеск в глазах, а уж Андрей Локтионов словно вспомнил свои лучшие годы. Молодежь с такими ветеранами еще быстрее растет.

Расставание

«Нефтехимик» как-то неожиданно расстался с защитником Йоанном Овитю. Что-то такое произошло у него то ли с клубом, то ли с главным тренером, но внесение в список отказов и расставание выглядят поспешными и нелогичными. Причем ладно бы Йоанн плохо играл. Он, конечно, не был образцом среди защитников, но свое дело знал. На слабую статистику можно закрыть глаза, Овитю скорее из тех игроков обороны, кто считает главным выполнение своих прямых обязанностей. Возможно, в Нижнекамске уже смирились с тем, что в плей-офф не попасть, возможно, сам Йоанн тайно попросил об отъезде, но никаких очевидных поводов не было. В линии обороны «Нефтехимика», может быть, сильнее Кирилл Воробьев да иногда Илья Хохлов. Остальные хоккеисты ниже уровнем. Кроме того, Овитю если и допускал ошибки, то мог собраться и на следующем матче показать хороший хоккей.

Но турнирное положение сложное — какой смысл в легионере, если есть свои ребята? Быстрое расставание с французом еще раз доказывает, что представители этой страны некомфортно себя чувствуют в России. Стефан Да Коста — исключение, да и то у него имидж хоккеиста, который в трудный момент не выручит. Да Коста, например, очень расстроен, что еще во время плей-офф, когда он выступал за «Ак Барс», сообщили о его новом контракте с «Автомобилистом». Утверждает, что соглашения не было. Но зато точно известно, что он иногда не попадал в состав, так как жаловался на излишний шум на трибунах. Остальные представители этой страны довольно быстро теряли позиции. Но с Овитю все равно какая-то тайна. Он был бы полезен клубу.

Отставка

Уже шестое тренерское увольнение в МХЛ. На этот раз в Оренбурге отказались от услуг Романа Музычко. Известный хоккеист не так давно завершил карьеру, получил профессиональную команду, но не справился с работой. Его заменил Сергей Лопушанский, а Музычко продолжит работу в клубе. Неплохой вариант. Опыта как раз и не хватило начинающему специалисту. Каким бы ты ни был крутым действующим игроком, на тренерской позиции нужно иначе смотреть на хоккей.

Впрочем, Музычко было не просто не только по этой причине. «Сарматы» — объективно слабейший клуб МХЛ, может быть, на «Западе» с ними может посоревноваться «Тайфун», но во Владивостоке свои сложности. Оренбург погас практически сразу после старта турнира. Обыграв во втором матче сезона «Ирбис», они потом следующий раз взяли очки через полтора месяца. Всего у команды три победы, а состав, честно говоря, такой, что глазом зацепиться не за кого. Без ярких звезд, лишь пара-тройка человек, достойно выступающих на таком уровне. С таким подбором бы сделать ставку на организованность, но тут мы возвращаемся к тому, что у бывшего тренера мало опыта.

Много или мало шесть отставок в лиге за три месяца? Никаких выводов по этой цифре сделать нельзя. За плохие результаты уволили лишь в «Сарматах» и, может быть, во Владивостоке (хотя Виктор Гордиюк скорее пострадал из-за внутренних интриг). Изменения в тренерских штабах «СКА-Варягов» и «СКА-Карелии» — специфика работы в клубной системе. Дмитрия Кокорева перевели из «Капитана» в «Сочи», оценив его работу. Кадровые решения в тульской «Академии Михайлова» — тема для отдельного разговора. Так что вероятно, что именно в Оренбурге тренер впервые в сезоне пострадал исключительно из-за слабых результатов.