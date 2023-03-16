Даст ли «Торпедо» Ларионова бой СКА? Обыграет ли «Локомотив» Никитина ЦСКА? Прогнозы на второй раунд
Западная конференция
СКА (1) — «Торпедо» (4)
Матчи: 16, 18, 20 и 22 марта, если потребуется — 24, 26 и 29 марта.
Прогноз: 4-3.
Несмотря на победу в регулярке и куда более громкий по именам состав, не вижу СКА очевидным фаворитом этой серии. Противостояние с минским «Динамо» показало, что недостатков у команды Романа Ротенберга хватает. Особенно бросается в глаза не самая удачная игра вратаря Дмитрия Николаева — в сравнении с творящим чудеса Иваном Кульбаковым из «Торпедо» он выглядит слабо.
Нижегородцы уже успели разочаровать тех, кто ставил против них в серии с московским «Динамо». Команда Игоря Ларионова не отступила от своих принципов атакующего хоккея и переиграла бело-голубых в шести матчах. СКА же испытал серьезные проблемы в серии с минским «Динамо». Надежда армейцев — на более высокий класс исполнителей, нижегородцев — на сыгранность.
ЦСКА (2) — «Локомотив» (3)
Матчи: 17, 19, 21, 23 марта, если потребуется — 25, 27 и 29 марта.
Прогноз: 3-4.
Ярославцы получили гораздо больше отдыха перед серией второго раунда — они обыграли «Витязь» в пяти матчах, а вот ЦСКА и «Северсталь» использовали максимально возможное количество встреч. Вполне вероятно, это преимущество и окажется решающим. Более надежно выглядит команда Игоря Никитина и в обороне, а Даниил Исаев — лучший вратарь первого раунда по проценту отраженных бросков (96,4%). Вратари ЦСКА Шарыченков и Рейдеборн же не впечатлили в серии с «Северсталью».
В прошлом сезоне Никитин без шансов проиграл бывшей команде в первом раунде (0-4). Сейчас в подобное не верится. За полноценный сезон под руководством тренера «Локомотив» стал более цельной командой и лучше воплощает задумки Никитина. ЦСКА же, лишившись Ивана Федотова, занервничал. В атаке армейцев по-прежнему хватает мастеров, но без надежного вратаря ЦСКА будет сложно рассчитывать на успех.
Восточная конференция
«Ак Барс» (1) — «Адмирал» (7)
Матчи: 16, 18, 20 и 22 марта, если потребуется — 24, 26 и 29 марта.
Прогноз: 4-2.
«Адмирал» преподнес главную сенсацию первого раунда, обыграв «Салават Юлаев» (4-2). Главный тренер приморцев Леонид Тамбиев считает образцом знаменитую сборную Финляндии на ЧМ-2019 — команду, играющую строго от обороны и грамотно использующую ошибки соперника. Именно в таком стиле финны превзошли сборную России под руководством Зинэтулы Билялетдинова в Сочи-2014. Сейчас он тренирует «Ак Барс» и будет вынужден искать противодействие от двойников финнов.
Казанцы с трудом прошли «Нефтехимик»: неизвестно, как бы закончилась серия, если бы не ошибки вратарей нижнекамцев. Помимо блистательно вернувшегося в КХЛ Александра Радулова, лидером казанцев в плей-офф стал Дмитрий Кагарлицкий. Опытный нападающий бледно выглядел в регулярном чемпионате, как и Вадим Шипачев. Вот только в отличие от партнера по тройке воспрянул в кубковых матчах. Когда ждать ренессанса от 87-го номера?
«Авангард» (3) — «Металлург» (5)
Матчи: 17, 19, 21, 23 марта, если потребуется — 25, 27 и 29 марта.
Прогноз: 4-2.
«Магнитка» находилась в шаге от вылета, но чудом спаслась с 1:3 в Екатеринбурге и выиграла в овертайме седьмого матча благодаря голу Николая Голдобина. На грани увольнения находился и главный тренер команды Илья Воробьев, который теперь может расправить плечи. Вот только целостного впечатления «Металлург» как не производил, так и не производит. И если бы не блистательный Паскуале в воротах, сейчас бы магнитогорцы искали билеты в теплые страны.
«Авангард» уверенно прошел «Сибирь»: вот уж в этой серии от андердога ожидали более серьезного сопротивления. Но Толчинский, Ткачев, Буше и Найт были просто неудержимы, грамотно сыграли омичи в обороне. Кого-то по-прежнему может смущать Василий Демченко в роли основного вратаря, но пока он выглядит одним из самых надежных в лиге. И, по нашей информации, с ним уже достигнута договоренность о новом контракте на два года. Вряд ли это расслабит вратаря, скорее, наоборот, должно придать уверенности.
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|СКА
|68
|50
|18
|105
|2
|ЦСКА
|68
|43
|25
|94
|3
|Локомотив
|68
|41
|27
|92
|4
|Торпедо
|68
|42
|26
|90
|5
|Динамо М
|68
|38
|30
|87
|6
|Витязь
|68
|34
|34
|76
|7
|Северсталь
|68
|31
|37
|75
|8
|Динамо Мн
|68
|27
|41
|68
|9
|Спартак
|68
|28
|40
|64
|10
|Куньлунь
|68
|21
|47
|49
|11
|Сочи
|68
|11
|57
|32
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Ак Барс
|68
|41
|27
|91
|2
|Сал. Юлаев
|68
|38
|30
|86
|3
|Авангард
|68
|39
|29
|86
|4
|Автомобилист
|68
|37
|31
|83
|5
|Металлург
|68
|35
|33
|83
|6
|Сибирь
|68
|38
|30
|83
|7
|Адмирал
|68
|33
|35
|75
|8
|Нефтехимик
|68
|33
|35
|72
|9
|Трактор
|68
|31
|37
|72
|10
|Амур
|68
|30
|38
|69
|11
|Барыс
|68
|27
|41
|61
|1/2 финала конференции
|Счет в серии
|
ЦСКА - Локомотив
ЦСКА - Локомотив
0 - 0
|0 - 0
|
Авангард - Металлург
Авангард - Металлург
0 - 0
|0 - 0
|
СКА - Торпедо
СКА - Торпедо
0 - 0
|0 - 0
|
Ак Барс - Адмирал
Ак Барс - Адмирал
0 - 0
|0 - 0
|1/4 финала конференции
|
Авангард - Сибирь
|4 - 1
|
Торпедо - Динамо М
|4 - 2
|
ЦСКА - Северсталь
|4 - 3
|
Автомобилист - Металлург
|3 - 4
|
Ак Барс - Нефтехимик
|4 - 2
|
Локомотив - Витязь
|4 - 1
|
СКА - Динамо Мн
|4 - 2
|
Сал. Юлаев - Адмирал
|2 - 4
|16.03
|19:30
|
Ак Барс – Адмирал
|- : -
|16.03
|19:30
|
СКА – Торпедо
|- : -