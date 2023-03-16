Даст ли «Торпедо» Ларионова бой СКА? Обыграет ли «Локомотив» Никитина ЦСКА? Прогнозы на второй раунд

16 марта стартуют полуфиналы конференций.

Западная конференция

СКА (1) — «Торпедо» (4)

Матчи: 16, 18, 20 и 22 марта, если потребуется — 24, 26 и 29 марта.

Прогноз: 4-3.

Несмотря на победу в регулярке и куда более громкий по именам состав, не вижу СКА очевидным фаворитом этой серии. Противостояние с минским «Динамо» показало, что недостатков у команды Романа Ротенберга хватает. Особенно бросается в глаза не самая удачная игра вратаря Дмитрия Николаева — в сравнении с творящим чудеса Иваном Кульбаковым из «Торпедо» он выглядит слабо.

Нижегородцы уже успели разочаровать тех, кто ставил против них в серии с московским «Динамо». Команда Игоря Ларионова не отступила от своих принципов атакующего хоккея и переиграла бело-голубых в шести матчах. СКА же испытал серьезные проблемы в серии с минским «Динамо». Надежда армейцев — на более высокий класс исполнителей, нижегородцев — на сыгранность.

ЦСКА (2) — «Локомотив» (3)

Матчи: 17, 19, 21, 23 марта, если потребуется — 25, 27 и 29 марта.

Прогноз: 3-4.

Ярославцы получили гораздо больше отдыха перед серией второго раунда — они обыграли «Витязь» в пяти матчах, а вот ЦСКА и «Северсталь» использовали максимально возможное количество встреч. Вполне вероятно, это преимущество и окажется решающим. Более надежно выглядит команда Игоря Никитина и в обороне, а Даниил Исаев — лучший вратарь первого раунда по проценту отраженных бросков (96,4%). Вратари ЦСКА Шарыченков и Рейдеборн же не впечатлили в серии с «Северсталью».

В прошлом сезоне Никитин без шансов проиграл бывшей команде в первом раунде (0-4). Сейчас в подобное не верится. За полноценный сезон под руководством тренера «Локомотив» стал более цельной командой и лучше воплощает задумки Никитина. ЦСКА же, лишившись Ивана Федотова, занервничал. В атаке армейцев по-прежнему хватает мастеров, но без надежного вратаря ЦСКА будет сложно рассчитывать на успех.

Восточная конференция

«Ак Барс» (1) — «Адмирал» (7)

Матчи: 16, 18, 20 и 22 марта, если потребуется — 24, 26 и 29 марта.

Прогноз: 4-2.

«Адмирал» преподнес главную сенсацию первого раунда, обыграв «Салават Юлаев» (4-2). Главный тренер приморцев Леонид Тамбиев считает образцом знаменитую сборную Финляндии на ЧМ-2019 — команду, играющую строго от обороны и грамотно использующую ошибки соперника. Именно в таком стиле финны превзошли сборную России под руководством Зинэтулы Билялетдинова в Сочи-2014. Сейчас он тренирует «Ак Барс» и будет вынужден искать противодействие от двойников финнов.

Казанцы с трудом прошли «Нефтехимик»: неизвестно, как бы закончилась серия, если бы не ошибки вратарей нижнекамцев. Помимо блистательно вернувшегося в КХЛ Александра Радулова, лидером казанцев в плей-офф стал Дмитрий Кагарлицкий. Опытный нападающий бледно выглядел в регулярном чемпионате, как и Вадим Шипачев. Вот только в отличие от партнера по тройке воспрянул в кубковых матчах. Когда ждать ренессанса от 87-го номера?

«Авангард» (3) — «Металлург» (5)

Матчи: 17, 19, 21, 23 марта, если потребуется — 25, 27 и 29 марта.

Прогноз: 4-2.

«Магнитка» находилась в шаге от вылета, но чудом спаслась с 1:3 в Екатеринбурге и выиграла в овертайме седьмого матча благодаря голу Николая Голдобина. На грани увольнения находился и главный тренер команды Илья Воробьев, который теперь может расправить плечи. Вот только целостного впечатления «Металлург» как не производил, так и не производит. И если бы не блистательный Паскуале в воротах, сейчас бы магнитогорцы искали билеты в теплые страны.

Илья Воробьев. Александр Федоров, Фото «СЭ»