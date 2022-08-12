Талантливый форвард решил вернуться из Америки. Но не в «Авангард», откуда уезжал, а в ЦСКА

Обзор дня Алексея Шевченко.

Поражение

«Локомотив» уступил во втором матче турнира в Уфе, но тут ситуация, когда не стоит переживать по поводу счета. Сейчас у Игоря Никитина совершенно другие проблемы, которые требуют решения. За нынешние победы не дают очки, зато можно получить много важной информации. Например, тренеры ждут, когда нынешние хоккеисты поймут — от них зависит успех клуба. Не будет никаких легионеров, привозного первого звена, а победы они должны добывать самостоятельно. Раньше было все иначе. Постоянно приглашали какое-то ударное звено, а остальные сильные ребята, как будто оставались в тени. Но этим летом все поменялось. Сказать игрокам, что на них вся надежда — это одно. Надо чтобы каждый выходил на лед, понимая свою ответственность.

Пока идет работа именно по психологии. Играет-то ярославская команда вполне прилично, не хватает только умения забросить важные шайбы. Понятно и то, почему Максим Шалунов играет не с лучшими крайними в команде, а то с Ярославом Лихачевым, то с Даниилом Бутом. Так, видимо, будет и на старте сезона. Оба талантливых молодых парня будут получать именно такого мощного и умного центра, чтобы выйти на новый уровень.

Большие надежды в клубе именно на Ярослава (у Бута еще есть время, он все-таки молодой). Безусловный талант, техничный умный нападающий пока теряется на взрослом уровне. Причем, вся его проблема в голове. То ли он стесняется, то ли боится, но пока хоккеист очень скован. Тренеры работают именно над тем, чтобы он наконец забыл про то, что оказался в другой лиге и сосредоточился исключительно на хоккее. Но все признают, что потенциал у Лихачева большой.

Не все в порядке с обороной, но тут вопрос времени. Дмитрий Юшкевич работает очень много и рано или поздно добьется, чтобы защитники делали то, что от них требуется. Вопрос — хватит ли времени у тренеров, чтобы команда в ближайшие две недели все усвоила.

Хоккеисты «Локомотива». ХК «Локомотив»

Новичок

ЦСКА подписывает трехлетнее соглашение с молодым нападающим Всеволодом Гайдамаком. Талантливый уроженец Хабаровска возвращается из Северной Америки, куда он уехал год назад. Ждали, что хоккеист еще сезон проведет в лиге Онтарио, но решено, что задерживаться там нет смысла. Драфт прошел, на нападающего не обратили внимания. Да и Гайдамак осознал, что очень сильно ошибся, уехав в «Оттаву-67». И пусть статистика была более или менее нормальная, но для юниорской лиги Канады слишком мало набрать 33 балла в 60 матчах.

Напомним, что Всеволод уезжал из Омска, расстроив руководство клуба своим решением. В «Авангарде», как всегда, отнеслись к поступку хоккеиста слишком нервно и уже осенью обменяли права на него. Причем, сделка получилась провальной для руководства омичей. В октябре они получили Никиту Сошникову, отдав еще и защитника Илью Дервука. Никита же и команде не помог что-то выиграть в КХЛ, да и летом твердо решил покинуть «Авангард». Гайдамак вернулся, хотя в «Авангарде» были уверены, что парень отправился в Северную Америку надолго.

Вряд ли Всеволод будет в первое время играть в КХЛ. Видимо, будет кататься между ВХЛ и МХЛ, причем, не факт, что в «Звезде» он проведет много времени. Там и конкуренция повыше, а у хоккеиста нулевой опыт игры на взрослом уровне.

Но речь о другом. Когда ЦСКА обменял Сошникова в «Авангард» осенью 2021 года, то многие кричали, что Игорь Есмантович сошел с ума, отдав ценного форварда практически просто так. Чем все закончилось, вы уже знаете. То есть некоторые сделки надо оценивать не сразу, а после какого-то периода времени.

Никита Ушнев.

Новички

Три контракта были подписаны минувшим вечером. Сначала порадуемся за защитника Никиту Ушнева, который заключил полноценное соглашение с «Сочи». Всегда здорово, когда ВХЛ все-таки дает игрока для КХЛ, к сожалению, такие ситуации крайне редки. Но Ушнев вообще стоит особняком. Хоккеист к 28 годам ни разу не играл в главной лиге страны. Он был в системе СКА, но в 2018 году его отпустили на вольные хлеба. Никита поиграл в китайском клубе, а затем перешел в питерское «Динамо». Во время прошлого сезона Ушнев перебрался в «Югру», но весной решено было попробовать его в «Сочи». И на предсезонке он убедил Андрея Назарова, что может играть на таком уровне. Немного не хватает скорости принятия решений, но это дело привычки. По выполнению заданий к нему вопросов нет.

«Куньлунь» подписал двух хоккеистов и остается только развести руками. Оба ни при каких бы обстоятельствах не попали в КХЛ, если бы не наши друзья из Мытищ. Вероятно, у защитника Лиама Росса есть какие-то китайские корни, но это его самое ценное качество. Парень пять лет провел в лиге Онтарио (формально четыре, так как сезон-2020/21 не проводился), совершенно ничем не запомнился. В прошлом чемпионате он даже не улучшил свой личный рекорд по очкам. У игрока обороны Дойла Сомерби бэкграунд хоть чуть-чуть лучше. В 2012 году его в пятом раунде драфте забрал «Айлендерс», но к команде НХЛ он близко не подходил. После драфта остался в студенческой лиге на два года, а затем поехал в «Кливленд» — фарм-клуб «Коламбуса». Малорезультативный защитник, с показателем полезности «минус 15» в «Тусоне». В фарм «Аризоны» он оказался транзитом после «Айовы», а в позапрошлом сезоне он много времени провел в ECHL. За оборону китайского клуба стоит волноваться.