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Сегодня, 10:15

Талантливый форвард решил вернуться из Америки. Но не в «Авангард», откуда уезжал, а в ЦСКА

Алексей Шевченко
Специальный корреспондент
Читать «СЭ» в
Всеволод Гайдамак.
Фото ФХР
Хоккеисты «Локомотива».
Фото ХК «Локомотив»
Никита Ушнев.
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Обзор дня Алексея Шевченко.

Поражение

«Локомотив» уступил во втором матче турнира в Уфе, но тут ситуация, когда не стоит переживать по поводу счета. Сейчас у Игоря Никитина совершенно другие проблемы, которые требуют решения. За нынешние победы не дают очки, зато можно получить много важной информации. Например, тренеры ждут, когда нынешние хоккеисты поймут — от них зависит успех клуба. Не будет никаких легионеров, привозного первого звена, а победы они должны добывать самостоятельно. Раньше было все иначе. Постоянно приглашали какое-то ударное звено, а остальные сильные ребята, как будто оставались в тени. Но этим летом все поменялось. Сказать игрокам, что на них вся надежда — это одно. Надо чтобы каждый выходил на лед, понимая свою ответственность.

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Пока идет работа именно по психологии. Играет-то ярославская команда вполне прилично, не хватает только умения забросить важные шайбы. Понятно и то, почему Максим Шалунов играет не с лучшими крайними в команде, а то с Ярославом Лихачевым, то с Даниилом Бутом. Так, видимо, будет и на старте сезона. Оба талантливых молодых парня будут получать именно такого мощного и умного центра, чтобы выйти на новый уровень.

Большие надежды в клубе именно на Ярослава (у Бута еще есть время, он все-таки молодой). Безусловный талант, техничный умный нападающий пока теряется на взрослом уровне. Причем, вся его проблема в голове. То ли он стесняется, то ли боится, но пока хоккеист очень скован. Тренеры работают именно над тем, чтобы он наконец забыл про то, что оказался в другой лиге и сосредоточился исключительно на хоккее. Но все признают, что потенциал у Лихачева большой.

Не все в порядке с обороной, но тут вопрос времени. Дмитрий Юшкевич работает очень много и рано или поздно добьется, чтобы защитники делали то, что от них требуется. Вопрос — хватит ли времени у тренеров, чтобы команда в ближайшие две недели все усвоила.

Хоккеисты "Локомотива". Фото ХК "Локомотив"
Хоккеисты «Локомотива».
ХК «Локомотив»

Новичок

ЦСКА подписывает трехлетнее соглашение с молодым нападающим Всеволодом Гайдамаком. Талантливый уроженец Хабаровска возвращается из Северной Америки, куда он уехал год назад. Ждали, что хоккеист еще сезон проведет в лиге Онтарио, но решено, что задерживаться там нет смысла. Драфт прошел, на нападающего не обратили внимания. Да и Гайдамак осознал, что очень сильно ошибся, уехав в «Оттаву-67». И пусть статистика была более или менее нормальная, но для юниорской лиги Канады слишком мало набрать 33 балла в 60 матчах.

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Напомним, что Всеволод уезжал из Омска, расстроив руководство клуба своим решением. В «Авангарде», как всегда, отнеслись к поступку хоккеиста слишком нервно и уже осенью обменяли права на него. Причем, сделка получилась провальной для руководства омичей. В октябре они получили Никиту Сошникову, отдав еще и защитника Илью Дервука. Никита же и команде не помог что-то выиграть в КХЛ, да и летом твердо решил покинуть «Авангард». Гайдамак вернулся, хотя в «Авангарде» были уверены, что парень отправился в Северную Америку надолго.

Вряд ли Всеволод будет в первое время играть в КХЛ. Видимо, будет кататься между ВХЛ и МХЛ, причем, не факт, что в «Звезде» он проведет много времени. Там и конкуренция повыше, а у хоккеиста нулевой опыт игры на взрослом уровне.

Но речь о другом. Когда ЦСКА обменял Сошникова в «Авангард» осенью 2021 года, то многие кричали, что Игорь Есмантович сошел с ума, отдав ценного форварда практически просто так. Чем все закончилось, вы уже знаете. То есть некоторые сделки надо оценивать не сразу, а после какого-то периода времени.

Никита Ушнев.
Никита Ушнев.

Новички

Три контракта были подписаны минувшим вечером. Сначала порадуемся за защитника Никиту Ушнева, который заключил полноценное соглашение с «Сочи». Всегда здорово, когда ВХЛ все-таки дает игрока для КХЛ, к сожалению, такие ситуации крайне редки. Но Ушнев вообще стоит особняком. Хоккеист к 28 годам ни разу не играл в главной лиге страны. Он был в системе СКА, но в 2018 году его отпустили на вольные хлеба. Никита поиграл в китайском клубе, а затем перешел в питерское «Динамо». Во время прошлого сезона Ушнев перебрался в «Югру», но весной решено было попробовать его в «Сочи». И на предсезонке он убедил Андрея Назарова, что может играть на таком уровне. Немного не хватает скорости принятия решений, но это дело привычки. По выполнению заданий к нему вопросов нет.

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«Куньлунь» подписал двух хоккеистов и остается только развести руками. Оба ни при каких бы обстоятельствах не попали в КХЛ, если бы не наши друзья из Мытищ. Вероятно, у защитника Лиама Росса есть какие-то китайские корни, но это его самое ценное качество. Парень пять лет провел в лиге Онтарио (формально четыре, так как сезон-2020/21 не проводился), совершенно ничем не запомнился. В прошлом чемпионате он даже не улучшил свой личный рекорд по очкам. У игрока обороны Дойла Сомерби бэкграунд хоть чуть-чуть лучше. В 2012 году его в пятом раунде драфте забрал «Айлендерс», но к команде НХЛ он близко не подходил. После драфта остался в студенческой лиге на два года, а затем поехал в «Кливленд» — фарм-клуб «Коламбуса». Малорезультативный защитник, с показателем полезности «минус 15» в «Тусоне». В фарм «Аризоны» он оказался транзитом после «Айовы», а в позапрошлом сезоне он много времени провел в ECHL. За оборону китайского клуба стоит волноваться.

Хоккей
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Западная конференция И В П О
1 Витязь 0 0 0 0
2 Динамо Мн 0 0 0 0
3 Динамо М 0 0 0 0
4 Куньлунь 0 0 0 0
5 Локомотив 0 0 0 0
6 Северсталь 0 0 0 0
7 СКА 0 0 0 0
8 Сочи 0 0 0 0
9 Спартак 0 0 0 0
10 Торпедо 0 0 0 0
11 ЦСКА 0 0 0 0
Восточная конференция И В П О
1 Авангард 0 0 0 0
2 Автомобилист 0 0 0 0
3 Адмирал 0 0 0 0
4 Ак Барс 0 0 0 0
5 Амур 0 0 0 0
6 Барыс 0 0 0 0
7 Металлург 0 0 0 0
8 Нефтехимик 0 0 0 0
9 Сал. Юлаев 0 0 0 0
10 Сибирь 0 0 0 0
11 Трактор 0 0 0 0
Финал Счет в серии
Металлург - ЦСКА
Металлург - ЦСКА
3 - 4
1. Металлург - ЦСКА
1 - 3
2. Металлург - ЦСКА
6 - 4
3. ЦСКА - Металлург
0 - 4
4. ЦСКА - Металлург
0 - 1
5. Металлург - ЦСКА
2 - 3
6. ЦСКА - Металлург
2 - 1
7. Металлург - ЦСКА
1 - 4
3 - 4
Финалы конференций
Металлург - Трактор
Металлург - Трактор
4 - 1
1. Металлург - Трактор
3 - 2
2. Металлург - Трактор
4 - 6
3. Трактор - Металлург
1 - 2
4. Трактор - Металлург
0 - 6
5. Металлург - Трактор
2 - 1
4 - 1
СКА - ЦСКА
СКА - ЦСКА
3 - 4
1. СКА - ЦСКА
1 - 3
2. СКА - ЦСКА
2 - 1
3. ЦСКА - СКА
6 - 2
4. ЦСКА - СКА
2 - 3
5. СКА - ЦСКА
3 - 2
6. ЦСКА - СКА
3 - 1
7. СКА - ЦСКА
0 - 3
3 - 4
1/2 финала конференции
СКА - Спартак
СКА - Спартак
4 - 1
1. СКА - Спартак
1 - 6
2. СКА - Спартак
2 - 1
3. Спартак - СКА
1 - 2
4. Спартак - СКА
1 - 2
5. СКА - Спартак
2 - 1
4 - 1
Металлург - Авангард
Металлург - Авангард
4 - 3
1. Металлург - Авангард
1 - 8
2. Металлург - Авангард
5 - 7
3. Авангард - Металлург
2 - 5
4. Авангард - Металлург
1 - 5
5. Металлург - Авангард
5 - 2
6. Авангард - Металлург
5 - 1
7. Металлург - Авангард
4 - 0
4 - 3
ЦСКА - Динамо М
ЦСКА - Динамо М
4 - 0
1. ЦСКА - Динамо М
3 - 2
2. ЦСКА - Динамо М
4 - 2
3. Динамо М - ЦСКА
1 - 2
4. Динамо М - ЦСКА
3 - 6
4 - 0
Трактор - Сал. Юлаев
Трактор - Сал. Юлаев
4 - 2
1. Трактор - Сал. Юлаев
0 - 1
2. Трактор - Сал. Юлаев
4 - 1
3. Сал. Юлаев - Трактор
3 - 1
4. Сал. Юлаев - Трактор
1 - 7
5. Трактор - Сал. Юлаев
2 - 1
6. Сал. Юлаев - Трактор
1 - 2
4 - 2
1/4 финала конференции
Ак Барс - Авангард
Ак Барс - Авангард
2 - 4
1. Ак Барс - Авангард
1 - 2
2. Ак Барс - Авангард
2 - 5
3. Авангард - Ак Барс
2 - 0
4. Авангард - Ак Барс
2 - 3
5. Ак Барс - Авангард
4 - 3
6. Авангард - Ак Барс
2 - 0
2 - 4
СКА - Динамо Мн
СКА - Динамо Мн
4 - 0
1. СКА - Динамо Мн
8 - 3
2. СКА - Динамо Мн
3 - 1
3. Динамо Мн - СКА
2 - 3
4. Динамо Мн - СКА
3 - 4
4 - 0
Динамо М - Северсталь
Динамо М - Северсталь
4 - 3
1. Динамо М - Северсталь
3 - 6
2. Динамо М - Северсталь
3 - 4
3. Северсталь - Динамо М
1 - 3
4. Северсталь - Динамо М
2 - 3
5. Динамо М - Северсталь
5 - 2
6. Северсталь - Динамо М
3 - 2
7. Динамо М - Северсталь
2 - 1
4 - 3
Сал. Юлаев - Сибирь
Сал. Юлаев - Сибирь
4 - 1
1. Сал. Юлаев - Сибирь
2 - 1
2. Сал. Юлаев - Сибирь
4 - 2
3. Сибирь - Сал. Юлаев
2 - 1
4. Сибирь - Сал. Юлаев
3 - 6
5. Сал. Юлаев - Сибирь
3 - 2
4 - 1
Металлург - Барыс
Металлург - Барыс
4 - 1
1. Металлург - Барыс
2 - 3
2. Металлург - Барыс
6 - 2
3. Барыс - Металлург
3 - 5
4. Барыс - Металлург
2 - 5
5. Металлург - Барыс
3 - 1
4 - 1
ЦСКА - Локомотив
ЦСКА - Локомотив
4 - 0
1. ЦСКА - Локомотив
4 - 3
2. ЦСКА - Локомотив
4 - 1
3. Локомотив - ЦСКА
2 - 3
4. Локомотив - ЦСКА
1 - 4
4 - 0
Трактор - Нефтехимик
Трактор - Нефтехимик
4 - 0
1. Трактор - Нефтехимик
4 - 3
2. Трактор - Нефтехимик
2 - 1
3. Нефтехимик - Трактор
2 - 3
4. Нефтехимик - Трактор
2 - 3
4 - 0
Результаты / календарь
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5.09
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ЦСКА – Металлург
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