Очень странная история топ-вратаря. Якобы завершил карьеру в городе, где его боготворили, а теперь хочет вернуться в КХЛ

Якуб Коварж — хоккейный Федор Емельяненко?

Пятничным вечером коллега Михаил Зислис выдал неожиданный инсайд. Экс-вратарь «Автомобилиста» Якуб Коварж, попрощавшийся с клубом в середине сентября из-за проблем со здоровьем, готов вернуться в КХЛ. Завершать карьеру чех не собирается. Голкипер получил добро от врачей, начал восстановление и рассчитывает найти команду до конца декабря. Получается, екатеринбургский клуб поторопился, расторгнув контракт с вратарем?

Пока вопросов в истории больше, чем ответов. По моей информации, травма Коваржа действительно была серьезной. Настолько, что под угрозу ставилась не только его дальнейшая карьера, но и обычная жизнь. Колени — одно из самых уязвимых мест вратарей. Суставы принимают приличную нагрузку, когда голкипер занимает основную стойку. Перемещение на щитках, реверс, движение на ногах — все базовые аспекты вратарской игры зависят от правильной работы коленей.

— На данный момент я ухожу из хоккея на какое-то время и буду заниматься своим здоровьем и справляться с болью, которая мне сейчас даже спать не дает. Надеюсь, что через какое-то время все это пройдет, и я снова смогу надеть коньки, вратарскую форму и выйти на лед, — говорил Якуб Коварж 19 сентября.

Прошлый плей-офф Якуб доигрывал с травмой. Вратарь выходил на лед с болями в колене, а в марте сделал операцию на мениске — и уже на второй неделе сборов проблемы со здоровьем вновь напомнили о себе. Пока «Автомобилист» готовился к сезону на Sochi Hockey Open, голкипер отправился в Чехию на плановый этап реабилитации после перенесенной операции. Сам Коварж позже объяснял, что проблемы накопились за всю карьеру, и они не связаны с мартовским лечением.

Якуб вернулся в команду на Кубке губернатора Челябинской области. Вышел на два решающих матча, отыграл ровно, без срывов и видимых намеков на болевые синдромы. Но уже в первом матче регулярки с «Магниткой» Коварж получил повреждение. С 3 сентября чех не выходил на лед, а через несколько дней «Автомобилист» поместил его в список травмированных до конца сезона. Зарплата вратаря не учитывалась в платежке. Тогда-то стало понятно, что у Коваржа все серьезно. Обойтись коротким курсом терапии не получится.

Уральцы расторгли соглашение с чехом и 19 сентября, перед домашним матчем с ЦСКА, провели трогательную прощальную церемонию. Отыгравший за «Автомобилист» 381 матч Коварж произнес сентиментальную речь, поблагодарил тренеров, партнеров, руководство и болельщиков, а завершил обращение проникновенной фразой.

— Екатеринбург стал для меня родной любимой семьей. И с семьями не прощаются, поэтому я скажу: «До встречи!» — сказал Коварж.

Неужели сейчас настал тот самый момент для новой встречи? Коварж начал восстановление и готовится вернуться в хоккей к декабрю. В ближайшее время Якуб приступит к полноценным ледовым тренировкам. За время в Екатеринбурге чех заработал достаточно и сейчас не будет гнаться за большими деньгами. Спрос на голкипера значительно снижает его история болезней, но в случае с Коваржем риск оправдан. Врачи разрешили вратарю тренироваться, значит, здоровье позволяет надеть экипировку и ловить шайбы.

Поразительно, что Якуб решил медицинские вопросы за короткий срок. В начале сентября появлялись небезосновательные слухи, что чех завершит карьеру. А сам Коварж признавался, что боль не дает ему даже спокойно спать. Ничего не предвещало, что спустя полтора месяца голкипер задумается о поиске новой команды. Или же все идет к тому, что чех вернется на Урал?

«Автомобилист» сохраняет права на вратаря до 30 апреля 2022 года. Заинтересованный в Коварже клуб должен сначала выкупить их у екатеринбуржцев. Пойдут ли в клубе на такой шаг? Якуб — любимец местной публики. Болельщики восхищались и боготворили голкипера за семь лет в команде. Уважают вратаря и первые лица спонсора «Автомобилиста» — компании УГМК. Передать права на чеха другому клубу, когда уральцы сами не подписали опытного голкипера под плей-офф, — не самый разумный шаг.

При этом в КХЛ сохраняется спрос на вратарей. Который месяц иностранного голкипера ищет московское «Динамо». В «Спартаке» с треском провалился швед Оскар Данск. Его вытеснил Алексей Красиков, которого красно-белые подписали на двусторонний контракт. Это чтобы вы понимали, как в сибиряка «верили» перед сезоном. Проблемы с вратарями испытывает и казанский «Ак Барс». Ни Бобков, ни Билялов не впечатляют сверхнадежностью. Больше вопросов, разумеется, к Игорю — от него объективно ждали другого уровня.