«Спартак» снова стал бездомным. Команда будет играть на самом допотопном стадионе Москвы

Обзор дня Алексея Шевченко.

Перевес

Армейцы переиграли дома «Локомотив» и вышли вперед в серии. На пресс-конференции после игры Андрей Скабелка выглядел раздраженным, хотя обычно он сдерживается. Но любой прекрасно поймет состояния тренера. Ярославский клуб играл очень хорошо, ничуть не хуже, чем пару дней назад дома, но при этом потерпел поражение. Смутил первый гол, затем ошибка в моменте со второй шайбой армейцев. И не везло. Пусть тренера бесит, что на это сваливают, но иначе же не объяснить то, что шайба после попадания в штангу и перекладину не пересекала линию, а вылетала из вратарской. Андрей Владимирович и слышать ничего не хочет про какой-то фарт, так как строил правильный план на игру, который должен был быть реализован. И не на везение он опирался. Почти удалось.

Теперь команды переезжают в Ярославль, там у хозяев уже нет права на ошибку. Уверен, что особых изменений не будет, как в составе команды, так и плане на игру. «Локомотив» пойдет вперед, а армейцы будут сидеть в засаде и ждать своего шанса. ЦСКА умеет играть по-другому, даже в этой серии видели, что они иногда могут удивлять, но в шестом матче на атакующий хоккей не решится никто, особенно Игорь Никитин. Может быть, если бы соперник был другим, то попытаться стоило бы, но все понимают, что давать простор форвардам ярославцев нельзя. Дважды Пулккинен оказывался на свободе и дважды забил. Но снова отметим, что в таком жестком хоккее не виден Андре Петтерсон. «Минус 2», не бьется. Заменить его некем, кроме того, жива вера в то, что свой шанс в матче он получит и использует.

Вариант красно-белых

«Спартак» рассматривает возможность проводить матчи в Лужниках, на Малой арене. Там команда играла несколько сезонов, в ожидании строительства Парка легенд. Затем случились всем известные события, и они потеряли арену. Теперь клуб снова стал бездомным, и на какой период, никто не знает. Честно говоря, когда и «Спартак», и «Динамо» покидали стадион в Лужниках, то все радовались. Крайне некомфортное, неуютное место, лет тридцать назад там было лучше, но сейчас люди привыкли к удобствам. В Лужниках ничего этого нет. Ужасные места, узкие коридоры, отвратительная транспортная доступность. Нет-нет, в принципе от метро недалеко, но все время появляются какие-то преграды. То траншеи, то серые заборы, то нелепые посты, мимо которых никого не пускают.

Планировалось, что там построят новую современную арену, но, как водится, не учли детали. Например, МСА — какой-то культурный объект, и невозможно получить разрешение на его перестройку. Конечно, ничего невозможного нет, но нужен был авторитетный человек, который бы этим занялся. Но у «Динамо» замаячило строительство арены в Петровском паре, а «Спартак» перебирался на ТТК, казалось, навечно. Но сейчас Лужники — едва ли не самый оптимальный вариант. С «Мегаспортом» ничего не получается, как из-за цены, так и из-за условий, ведь оттуда надо съезжать после каждого матча. В Мытищи красно-белые переезжать не хотят, так как позиционирует себя столичным клубом. Играть в Чехове — это слишком. Про МСА мы в последнее время ничего не слышали, я думал, что их разрушили. Плохо если «Спартак» договорится. Не шаг, а целый прыжок назад в развитии.

Будущее голкипера

Вратарь Петр Кочетков все-таки подпишет контракт с «Каролиной», но и следующий сезон проведет в КХЛ. Видимо, это будет «Торпедо». На самом деле, его могли бы вернуть в Подольск, тайная договоренность существовала, но все изменилось. И «Витязь» ничего не может сказать о своем будущем, и менеджерам этот голкипер не нужен. Кочетков — одно из главных разочарований последний лет, которому очень сильно помогли разрушить карьеру. Никто сейчас и не скажет, как бы сложилась его судьба. Некоторые говорят, что он очень сильно поменялся ментально после того, как стал лучшим вратарем молодежного чемпионата мира в Ванкувере. И если бы Кочетков остался в «Сочи», то ничего бы в жизни не изменилось. Но и шанса ему не дали.

Кочеткова в сезоне 2019/20 перетащили в СКА, там он легко подорвал уверенность в себе и через короткое время его отдали в «Витязь». Тот переезд в Санкт-Петербург стал роковым. Планировалось, что Петр окрепнет в «Сочи», будет основным вратарем, проведет полноценный сезон, а вместо получилась нервотрепка, которая просто прибила хоккеиста. К тому же проявились серьезные проблемы со здоровьем, которые нельзя было решить неделей покоя — требовалось хирургическое вмешательство. Прошлый сезон получился кошмарным. В нем не только разочаровались в Подольске, но даже клуб ВХЛ «Рязань» предпочел менее опытных вратарей, чтобы решить задачу попадания в плей-офф.

Переезд в «Торпедо» ничего не изменил. Есть надежда, что будущий сезон получится лучше. Но и Петр должен постараться. Надо немедленно забыть о Ванкувере и начинать работу с нуля. Но никто не знает, способен ли Кочетков стать прежним? Вратарь он отличный, но это надо доказывать ежечасно.