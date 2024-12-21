Из КХЛ уехал самый нелепый вратарь. Американец из «Динамо» смешил всех
Московское «Динамо» рассталось с вратарем Хантером Миской. Ему выплатили компенсацию, и уже утром в пятницу наш герой улетел из России. Был вариант, при котором он окажется в «Сочи», но Хантер отказался от такой возможности, да и южный клуб не слишком-то заинтересовался сделкой.
Можно сказать, что приглашение Хантера в КХЛ — огромная ошибка менеджеров «Динамо». Но давайте вспомним лето. Клуб был в непростой ситуации. Илья Коновалов не выручил в плей-офф, и хотя были мысли оставить его в команде, высшее руководство было не в восторге от этого и настояло на поиске нового голкипера. Генеральный менеджер Алексей Сопин и спортивный директор Михаил Бирюков проделали огромный объем работы, чтобы найти приемлемые варианты. Но наш рынок пустой, европейский — перекрыт, а в Северной Америке такой же кошмар. Там тоже дефицит, а хорошие контракты получают даже те, кто раньше не мог рассчитывать на такое.
Помню, что Алексей Кудашов, вернувшийся из Америки, с удивлением рассказывал, как просил знакомых менеджеров дать того или иного вратаря, который и в АХЛ с трудом проходил, но натыкался на резкий отказ. Мол, у нас у самих не все гладко в этом вопросе.
У менеджеров «Динамо» был список, по которому они работали. Возможно, Хантер Миска был неидеальным вариантом, но и другие кандидаты не сильно его превосходили. Например, среди них был голкипер с известными психологическими проблемами, а также вратарь, который не играл год. Были и те, кто на летний период еще не имел контракта с североамериканскими клубами, но при этом не горел желанием ехать в Россию. Кстати, практически все получили варианты с клубами НХЛ.
Хантер же был согласен на командировку в Россию, его зарплата была невысокой, а за спиной — опыт игры в Северной Америке, пусть и кошмарный. Беда в том, что Миска начал ужасно. Если вы помните, то в первой выставочной игре против питерского «Динамо» он побежал куда-то за ворота, напарил и пропустил нелепую шайбу.
Но деваться уже было некуда. Кроме того, у Сопина и Бирюкова был план, что, подписав Миску, они будут мониторить рынок и найдут голкипера серьезного уровня на концовку чемпионата. У них был еще более широкий список вратарей и работа велась по всем. Закончилось тем, что взяли из «Лады» Владислава Подъяпольского, сейчас еще с ним будут вести переговоры о новом контракте. Но это уже другой вопрос.
Хантер Миска же продолжал чудить. Он пропускал нелепые шайбы, которые перекрывали какие-то его локальные достижения. Имидж вратаря, который постоянно «привозит», не изменился после «сухаря» с «Локомотивом». Не помогли и пять побед в 14 матчах, и то, что он пропускал 2,81 шайбы за игру в момент, когда у бело-голубых не все клеилось. Люди не видели, что североамериканский голкипер по проценту отраженных бросков превосходил Рибара, Серебрякова, Шикина, Коновалова и Кареева.
Но одно дело общественное мнение и пресса и совсем другое — настроение в раздевалке. Внутри команды в Хантера тоже особо не верили, а когда он получал место в основном составе, то у многих игроков портилось настроение. Слышал, что, когда становилось известно о том, что Миска сыграет в каком-то матче, опытные начинали ворчать и обидно подшучивать над решением.
При этом стоит отметить тренера вратарей Артема Яцкевича. Ему было поручено как следует привести в форму Хантера (к тому моменту казалось, что сделка с Подъяпольским точно не состоится), и он превратил Миску в весьма приличного голкипера. Хантер существенно добавил, это бросалось в глаза. Но и курьезные ситуации никуда не делись. Вспомните, как он убежал с ворот во время матча с «Ак Барсом». И хотя там ему кричали со скамейки, Миска мог бы разобраться, что никакого отложенного штрафа нет, а удаляют игрока его команды.
«Динамо» потеряло минимум денег от ситуации с Миской. Зарплата у него была небольшая, все могло закончиться потерей гораздо больших средств. В плей-офф бело-голубые идут с парой Подъяпольский — Моторыгин, а если что-то случится, то есть крутой Евгений Ярославлев.
Про Миску мы будем вспоминать с теплотой. Все-таки ради него матчи бело-голубых и включали. При этом он был совершенно необидчивым. Даже странно, что решил вернуться домой.
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Локомотив
|38
|29
|9
|60
|2
|Спартак
|36
|23
|13
|51
|3
|Динамо М
|37
|23
|14
|49
|4
|ЦСКА
|35
|21
|14
|49
|5
|СКА
|36
|21
|15
|46
|6
|Северсталь
|36
|22
|14
|44
|7
|Динамо Мн
|36
|19
|17
|42
|8
|Торпедо
|36
|16
|20
|39
|9
|Витязь
|36
|15
|21
|34
|10
|Куньлунь РС
|38
|14
|24
|32
|11
|Сочи
|35
|11
|24
|25
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Трактор
|36
|22
|14
|48
|2
|Сал. Юлаев
|35
|23
|12
|48
|3
|Ак Барс
|34
|22
|12
|46
|4
|Автомобилист
|35
|20
|15
|44
|5
|Металлург Мг
|38
|21
|17
|44
|6
|Адмирал
|38
|18
|20
|41
|7
|Авангард
|35
|17
|18
|36
|8
|Нефтехимик
|36
|13
|23
|36
|9
|Лада
|33
|13
|20
|31
|10
|Сибирь
|33
|13
|20
|29
|11
|Барыс
|38
|10
|28
|23
|12
|Амур
|36
|7
|29
|18
|21.12
|13:30
|
Сибирь – Амур
|- : -
|21.12
|14:00
|
Трактор – Барыс
|- : -
|21.12
|16:00
|
Лада – Авангард
|- : -
|21.12
|17:00
|
СКА – Адмирал
|- : -