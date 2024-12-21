Из КХЛ уехал самый нелепый вратарь. Американец из «Динамо» смешил всех

Бело-голубые расторгли контракт с Хантером Миской.

Московское «Динамо» рассталось с вратарем Хантером Миской. Ему выплатили компенсацию, и уже утром в пятницу наш герой улетел из России. Был вариант, при котором он окажется в «Сочи», но Хантер отказался от такой возможности, да и южный клуб не слишком-то заинтересовался сделкой.

Можно сказать, что приглашение Хантера в КХЛ — огромная ошибка менеджеров «Динамо». Но давайте вспомним лето. Клуб был в непростой ситуации. Илья Коновалов не выручил в плей-офф, и хотя были мысли оставить его в команде, высшее руководство было не в восторге от этого и настояло на поиске нового голкипера. Генеральный менеджер Алексей Сопин и спортивный директор Михаил Бирюков проделали огромный объем работы, чтобы найти приемлемые варианты. Но наш рынок пустой, европейский — перекрыт, а в Северной Америке такой же кошмар. Там тоже дефицит, а хорошие контракты получают даже те, кто раньше не мог рассчитывать на такое.

Помню, что Алексей Кудашов, вернувшийся из Америки, с удивлением рассказывал, как просил знакомых менеджеров дать того или иного вратаря, который и в АХЛ с трудом проходил, но натыкался на резкий отказ. Мол, у нас у самих не все гладко в этом вопросе.

У менеджеров «Динамо» был список, по которому они работали. Возможно, Хантер Миска был неидеальным вариантом, но и другие кандидаты не сильно его превосходили. Например, среди них был голкипер с известными психологическими проблемами, а также вратарь, который не играл год. Были и те, кто на летний период еще не имел контракта с североамериканскими клубами, но при этом не горел желанием ехать в Россию. Кстати, практически все получили варианты с клубами НХЛ.

Фото Александр Федоров, «СЭ»

Хантер же был согласен на командировку в Россию, его зарплата была невысокой, а за спиной — опыт игры в Северной Америке, пусть и кошмарный. Беда в том, что Миска начал ужасно. Если вы помните, то в первой выставочной игре против питерского «Динамо» он побежал куда-то за ворота, напарил и пропустил нелепую шайбу.

Но деваться уже было некуда. Кроме того, у Сопина и Бирюкова был план, что, подписав Миску, они будут мониторить рынок и найдут голкипера серьезного уровня на концовку чемпионата. У них был еще более широкий список вратарей и работа велась по всем. Закончилось тем, что взяли из «Лады» Владислава Подъяпольского, сейчас еще с ним будут вести переговоры о новом контракте. Но это уже другой вопрос.

Хантер Миска же продолжал чудить. Он пропускал нелепые шайбы, которые перекрывали какие-то его локальные достижения. Имидж вратаря, который постоянно «привозит», не изменился после «сухаря» с «Локомотивом». Не помогли и пять побед в 14 матчах, и то, что он пропускал 2,81 шайбы за игру в момент, когда у бело-голубых не все клеилось. Люди не видели, что североамериканский голкипер по проценту отраженных бросков превосходил Рибара, Серебрякова, Шикина, Коновалова и Кареева.

Но одно дело общественное мнение и пресса и совсем другое — настроение в раздевалке. Внутри команды в Хантера тоже особо не верили, а когда он получал место в основном составе, то у многих игроков портилось настроение. Слышал, что, когда становилось известно о том, что Миска сыграет в каком-то матче, опытные начинали ворчать и обидно подшучивать над решением.

При этом стоит отметить тренера вратарей Артема Яцкевича. Ему было поручено как следует привести в форму Хантера (к тому моменту казалось, что сделка с Подъяпольским точно не состоится), и он превратил Миску в весьма приличного голкипера. Хантер существенно добавил, это бросалось в глаза. Но и курьезные ситуации никуда не делись. Вспомните, как он убежал с ворот во время матча с «Ак Барсом». И хотя там ему кричали со скамейки, Миска мог бы разобраться, что никакого отложенного штрафа нет, а удаляют игрока его команды.

«Динамо» потеряло минимум денег от ситуации с Миской. Зарплата у него была небольшая, все могло закончиться потерей гораздо больших средств. В плей-офф бело-голубые идут с парой Подъяпольский — Моторыгин, а если что-то случится, то есть крутой Евгений Ярославлев.

Про Миску мы будем вспоминать с теплотой. Все-таки ради него матчи бело-голубых и включали. При этом он был совершенно необидчивым. Даже странно, что решил вернуться домой.