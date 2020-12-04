Канадский тренер минчан победил ЦСКА и пришел на пресс-конференцию с тортом на лице

Обзор дня Алексея Шевченко.

Переход

От сделки между «Авангардом» и «Динамо», после которой состав бело-голубых пополнил вратарь Эмиль Гарипов, выигрывает только московская команда. Денежная компенсация за хоккеиста невелика, но решает проблемы Владимира Крикунова. Сейчас у динамовцев будет пара вратарей Бочаров — Гарипов, да еще и на всякий случай есть Александр Еременко, который может спасти в экстренной ситуации. Переход Эмиля должен взбодрить и Ивана. Правда, там не все так просто. Еще раз подчеркну: проблема Бочарова не в том, что он снизил требования к себе или стал халатно относиться к работе. Это вообще не про него. В команде нет тренера вратарей. Виталий Еремеев за время работы не сделал ровным счетом ничего — посмотрите хотя бы на молодого Кузнецова, — а на рынке полно людей, которые работали бы гораздо эффективней. Почему не меняют тренера — понятно. Владимира Крикунова окружают только свои, так ему спокойней. Тем не менее Бочаров, получив сильного конкурента, должен немного разгрузиться психологически.

«Авангард» же остался с парой Грубец — Бобков. Последний, конечно, никуда не собирался уходить, но он нервничает из-за отсутствия игровой практики. Игорь уже не основной, а роль бэкапа ему не слишком подходит. Грубец сейчас производит хорошее впечатление, но он пришел в момент, когда вся команда вышла на пик, демонстрирует хороший хоккей, однако рано или поздно это закончится. И никто не знает, как Шимон сможет показать себя. Да, в «Куньлуне» он научился справляться с нагрузкой, но в прошлом сезоне у него было много плохих игр при хороших действиях полевых игроков. «Авангард» пошел на странный шаг, который ничем не оправдан.

Седьмое поражение

«Автомобилист» был откровенно унижен «Динамо» на своем льду: команда Билла Питерса была разгромлена со счетом 2:7, потерпела седьмое поражение подряд. Начиная с третьей неудачи, было очень интересно, как североамериканский тренер будет выходить из кризисной ситуации. Но все его попытки изменить хоккей не приводят ни к чему. Такое ощущение, что он приехал не из НХЛ, а из Высшей лиги, без опыта работы в стрессовых ситуациях. И нельзя сказать, что Питерс не старается. Он, например, убрал из первого звена Павла Дацюка, поставил туда Брукса Мэйсека, а ветеран должен был оживить Георгия Белоусова и Дэна Секстона.

Часть задания была выполнена. Мэйсек сделал дубль, но отметим, что свои шайбы он забросил при счете 0:4 в начале третьего периода, когда динамовцы едва не уснули, не встречая никаких сложностей на льду. Но стоило бело-голубым вернуться к своей игре, как екатеринбургская команда снова потерялась. Дацюк не смог реанимировать Секстона, а Георгий Белоусов сыграл на своем уровне — просто он не подходит сильному клубу.

После матча мы опять не услышали от Билла ничего вразумительного. Надеется, что немецкий защитник решит проблемы команды, говорит общие фразы, которые, возможно, были бы понятны в Северной Америке, но в России — нет. Впереди у «Автомобилиста» три выездных матча. С 6 по 8 декабря им играть с «Ак Барсом», «Авангардом» и СКА.

Победа минчан

Несмотря на пессимистические прогнозы, в том числе и мои, у минского «Динамо» не просто нет никакого спада, а даже идет рост. Накануне белорусский клуб обыграл ЦСКА в Москве, а об обстановке внутри коллектива — о полной расслабленности — говорит то, каким Крейг Вудкрофт предстал на пресс-конференции. Сразу после игры хоккеисты поздравили его с днем рождения, по американской традиции влепив тортом по лицу. И Вудкрофт пришел к прессе с кремом на лице. Представьте на его месте Игоря Никитина, Олега Знарка или Владимира Крикунова. Засмеялись?

Понятно, что к главному тренеру ЦСКА с пирогом никто и подойти не посмеет. Но в минском «Динамо» совсем не бардак, как может показаться. Вудкрофт умеет быть нудным, вредным и злым, но он тонко чувствует настроение и понимает, что прямо сейчас коллективу нужно именно это.

Так почему белорусская команда выглядит так здорово? Да все получается — такой период. Плюс на невероятный уровень вышел Брендон Козун, мы открыли для себя Егора Шаранговича, а насчет Шейна Принса все, оказывается, ошибались. Хорошая защита, где только у Менелла и Мерфи есть право на риск, а остальные играют очень аккуратно. Есть незаметные герои, о которых мало говорят. Роман Горбунов пришел из ВХЛ, но он стал очень важной частью команды, отметил бы Максима Сушко, пусть он на льду появляется не так часто, Артема Демкова, Степана Фальковского. Средний класс игроков подтянулся, разрыв с мастерами, определяющими результат, стал меньше, и сразу же пошли победы. Лишь бы финансовые проблемы, которые прогнозируют клубу, не начались.