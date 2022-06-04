Российский вратарь шокировал финнов, покинув Финляндию «из-за политической обстановки»

Обзор дня Алексея Шевченко.

Возвращение

Менеджеров «Салавата Юлаева» принято ругать за все что угодно. Но так устроена хоккейная жизнь в Башкирии — нервничать по этому поводу нет никакого смысла. Хотя иногда раздражает, что публика не видит успехов. А руководству удалось решить вратарский вопрос, что в нынешней ситуации практически равно подвигу. Клуб вернул из Финляндии вратаря Андрея Кареева. При этом хоккеист совсем недавно подписал контракт с ТПС, так что пришлось приложить некоторые усилия для того, чтобы аннулировать соглашение.

Случилась веселая история. Кареев в один день пришел к менеджерам клуба и заявил, что не может оставаться в Финляндии из-за политической обстановки. Он сказал ровно то, что говорили легионеры в КХЛ. Но в клубе очень удивились и потребовали выплатить годовой контракт за будущий сезон. Как-то финансовый вопрос удалось решить, хотя если бы Андрей уехал в одностороннем порядке, то вряд ли бы ему не дали возможности сыграть в КХЛ.

Кареев будет серьезным усилением для команды Виктора Козлова. Вступать в сезон с парой Илья Ежов — Дмитрий Брагинский было решительно нельзя, в клубе это отчетливо понимали и предприняли все усилия, чтобы договориться с Андреем. А это было непросто, ведь вратарь уезжал из Уфы в плохом настроении. Кареев считал, что его совсем не ценят, так как постоянно привозят легионеров. В Финляндии российский вратарь показал себя с лучшей стороны. Он дважды брал серебро со своим клубом, был основным голкипером команды, хотя у него постоянно были приличные конкуренты.

Опасения есть. Мы не совсем понимаем, какой чемпионат в Финляндии на самом деле. Были случаи, когда и лучшие вратари из этой лиги проваливались в КХЛ, сталкиваясь с различными трудностями. Но Карееву не нужно время на адаптацию, он прекрасно знает, куда едет. «Салават Юлаев» получил отличную пару вратарей по всем раскладам. В чем-то даже не хуже, чем у «Металлурга». Менеджеры сработали идеально, но их все равно продолжат ругать.

Контракт

«Адмирал» к выходным постарался решить одну из многочисленных кадровых проблем и взял защитника Дамира Мусина. В прошлом сезоне хоккеист выступал за «Витязь», а после того, как чемпионат был приостановлен, с ним разорвали контракт, и воспитанник казанской школы отправился в «Кярпят». Сыграв в Финляндии 18 матчей, Дамир умудрился вообще не набрать ни одного очка и вряд ли ему предлагали в клубе что-то стоящее.

Мусин выигрывал Кубок Гагарина с «Ак Барсом», но даже сам хоккеист считает, что не чувствует связь с трофеем. В плей-офф он не выходил, провел лишь 37 матчей в регулярном чемпионате. У него были способности, но как-то все не получалось выйти на другой уровень. В 2018 году начались путешествия защитника по лиге. Причем он был постоянно в скрытой аренде. То его отдавали «Нефтехимику», то «Сочи». Курьезная история произошла после того, как игрока отправили в «Спартак» в обмен на Вячеслава Лещенко. Была договоренность, что Дамира могли вернуть в Казань в любой момент, и когда казанцам зачем-то понадобился хоккеист, в Москве решили, что им это не выгодно, и оставили Мусина у себя. Однако Дамир так и не смог стать игроком основного состава у Олега Знарка.

В прошлом сезоне его легко отпустили, он подписал контракт с «Витязем». Время в Подольске получилось неплохим. Без каких-то ярких всплесков, но и оглушительных провалов не было. Даже странно, что сейчас на Мусина вышли лишь представили «Адмирала». Крепкий игрок третьей пары пригодился бы всем командам. Да, статистика его никогда не была великой, но у своих ворот хоккеист довольно надежен. Впрочем, у «Адмирала» с обороной совсем беда, видимо, они настойчивей всех были на переговорах.

Тренер

Одна из сильнейших команд высшей лиги «Югра» определилась с новым главным тренером — команду возглавит Эдуард Занковец. Напомним, что последнее время в Ханты-Мансийске работал Вадим Епанчинцев. После отставки из «Спартака» он переехал на север страны и доказал, что кое-что умеет. При нем «Югра» выиграла Кубок Петрова, в регулярном чемпионате всегда выглядела солидно. В этом сезоне титул защитить не получилось, но не стоит забывать, что состав поменялся, ушли два крутых форварда. Пройти питерское «Динамо» клуб мог, но уж слишком сильно смотрелся вратарь соперника Денис Костин, не зря его забрали в КХЛ сразу после окончания сезона.

Была вероятность, что «Югра» попадет в КХЛ, но руководству клуба это было не совсем удобно. Деньги-то есть, но тогда бы с них спрашивали по-другому, тем более вряд ли команда смогла бы показывать серьезные результаты. В итоге удалось убедить губернатора не переходить на следующий уровень, мол, это никому не надо.

Но Епанчинцеву-то работать в высшей лиге было не слишком интересно. В итоге он все-таки дождался приглашения из КХЛ и отправился в «Амур». Мог бы и в «Витязь», но там неформальные руководители настояли на другой кандидатуре. Епанчинцев переехал буквально через неделю после того, как подписал контракт с «Югрой». В итоге фавориту ВХЛ надо было найти соответствующую замену. И они выбрали, пожалуй, оптимальную кандидатуру из возможных.

Занковец тоже стремится в главную лигу. Тем более у него был опыт работы в «Барысе» и «Словане». Может быть, не совсем яркий, но и стыдиться нечего. Белорусский тренер легко перешел на уровень ВХЛ, так как лучше такая практика, чем сидеть дома и ждать звонка. Пока выиграть не получается. Был шанс в сезоне-2019/20 с питерским «Динамо», но турнир остановили из-за пандемии, а в регулярном чемпионате его команда стала второй. С «Кузней» не получилось, но там вообще тяжело работать. Теперь — «Югра». Еще один шанс заявить о себе и вернуться в главную лигу.