Ткачев — самый дорогой игрок КХЛ. Решил не ехать в НХЛ и остался в «Авангарде»

Один из лучших игроков лиги останется в Омске еще на три года.

Новый генменеджер «Авангарда» Антон Курьянов добился первой по-настоящему крупной сделки в карьере управленца. Омский клуб сохранил лучшего бомбардира прошлого сезона Владимира Ткачева. Нападающий вместе с агентом Шуми Бабаевым прилетел на турнир в Сочи и подписал трехлетний контракт. Владимир до последнего выбирал между новым шансом в НХЛ или стабильностью на берегу Иртыша — и остановился на втором варианте, сохранив статус суперзвезды КХЛ.

Межсезонье для «Авангарда» после успешного плей-офф-2022, когда подхвативший «Ястребов» по ходу чемпионата Михаил Кравец вывел команду в финал «Востока», складывалось печально. Удары прилетали по разным сторонам омской крепости, начиная с селекции, заканчивая высшим управленческим офисом. Клуб покинул Александр Крылов, вернувший команду домой на новую ультрасовременную арену. Провалились переговоры с тренером-чемпионом Бобом Хартли. Сергей Толчинский и Арсений Грицюк перешли в клуб-конкурент по газовой линии — СКА. После старта сборов гнетущее положение «Авангарда» прибил разрыв контракта первого центра Корбэна Найта по инициативе игрока. Беда, как принято говорить, не приходит одна.

Владимир Ткачев. Фото ХК «Авангард»

Визит Ткачева на сочинский турнир изначально добавил оптимизма по будущему нападающего в сибирском клубе. Предложения за океаном не подошли Владимиру. Год назад форвард пробовал покорить Америку через «Лос-Анджелес», но поездка ограничилась одним сезоном. В основе «Кингз» Ткачева не видел главный тренер. В НХЛ нападающий отыграл лишь четыре матча. Неприлично мало для зрелого и сформировавшегося хоккеиста. Пришлось стиснуть зубы, пахать и ждать шанса, которого так и не последовало.

Больше всего хоккеисту не хотелось повторения истории с «Лос-Анджелесом». Ткачеву в октябре исполнится 28 лет. Возраст подходит для авантюр и неочевидных шагов, но с годами все больше полагаешься на проверенные и стабильные варианты. Это не значит, что Владимир испугался. Предложение «Авангарда» оказалось более привлекательным во всех смыслах. Изначально Ткачев выбирал между НХЛ и родным Омском. Варианты за океаном не устроили игрока — по сумме, настойчивости и перспективам в основе. Скромная зарплата, как та, что предлагали в «Нэшвилле» (1,1 миллиона долларов в год) и «Сан-Хосе» (0,9 миллиона долларов в год), не добавляла уверенности в благополучном раскладе и необходимом доверии.

С новым контрактом к Ткачеву пришел статус самого высокооплачиваемого хоккеиста не только «Авангарда», но и КХЛ. За год нападающий может заработать 201 миллион рублей, если выполнит план по бонусам: 50 миллионов за набор 55 очков в регулярке и еще 50 — за попадание в тройку лучших снайперов или бомбардиров лиги. Базовая зарплата — 101 миллион. Выше Буше, Радулова, Яшкина и Шалунова. Солидная сумма, которая только на первый взгляд выглядит переплатой. У боссов омичей — особенно после демарша Найта — не оставалось выбора, кроме как озолотить кровинушку и согласиться на условия агента. Шуми Бабаев добился контракта, которого и хотел для своего клиента.

Владимир Ткачев. Фото ХК «Авангард»

Положение «Авангарда» с успешной сделкой по Ткачеву улучшилось. Первое ударное звено возвращается к очертаниям прошлого сезона, когда тройка Найта кошмарила лигу. Осталось только заменить самого Корбэна, который отказался прилетать в Россию. Сделать это на обнищавшем рынке архисложно. Найт немного сдал за последний год, но оставался элитным центром КХЛ. Одним из лучших в лиге, если не лучшим по совокупности игровых данных. Поиск нового центра для Ткачева продолжается — в ближайшее время Антону Курьянову предстоит подписать форварда, который заберет черновую работу и будет подчищать шероховатости партнеров в обороне. «Авангард» после контракта с Ткачевым стал сильнее, но менеджменту нужно провернуть несколько сильных сделок по проблемным позициям, чтобы улучшить перспективы на ближайший сезон.