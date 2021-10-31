Команда Назарова ушла с последнего места после трех побед подряд. У нее худший состав в лиге и 9 травмированных

Обзор дня Алексея Шевченко.

Падение

Нападающий Владимир Ткачев, подписавший этим летом контракт с «Лос-Анджелесом», отправлен в фарм-клуб. Прошедшей ночью он не сыграл за «Онтарио», возможно, вообще не проведет ни одного матча в АХЛ, но все равно событие печальное. Есть версия, что Владимир так и не покинет «Лос-Анджелес», а клуб просто играет с потолком зарплат. Сейчас кого-то переведут в список травмированных, Владимира вернут, и все будет по-прежнему. Но есть и вариант, что Ткачев действительно отправится в АХЛ, сыграет там пару матчей, обретет уверенность и вернется. Проблема в том, что «Онтарио» ближайшую встречу проведет только 3 ноября, а потом 6-го и 7-го. Уехать придется на неделю. «Кингз» за этот период проведет два домашних матча против «Сент-Луиса» и «Дэвилз».

Но все ли в порядке у Ткачева? Должны ли мы удивляться подобному решению клуба? Наш хоккеист уже оставался в запасе, он провел только четыре матча, в которых отметился двумя очками. И баллы набраны лишь в первой встрече против «Вегаса» 14 октября. Затем были три матча, в которых Владимир ничем не выделялся. Более того, в этих трех играх калифорнийцы проигрывали, забросив всего три шайбы. Нельзя же сказать, что омич был в порядке, а партнеры подвели. Ткачев растворялся. Он плохо играл без шайбы, нанес за три игры лишь один бросок, а во встрече с «Сент-Луисом» еще и удалился. При этом с «Миннесотой» (2:3) он провел пять минут в большинстве, с «Нэшвиллом» (1:2) — две минуты, столько же и с «Блюз» (0:3). Владимира совсем не зажимали, он сам не мог взять то, что давали. У Ткачева есть опция, что он может вернуться в КХЛ, если его переведут в фарм-клуб. И надо крепко подумать, пользоваться ли ей. Дома — СКА, наверняка небольшой контракт и «ротация», так как сейчас крайних в команде очень много. Но и в НХЛ, по крайней мере на данный момент, перспективы неочевидны. Даже если Ткачева перевели в фарм условно, из-за потолка зарплат, то радоваться все равному нечему.

Матч

«Трактор» просто уничтожил «Ак Барс» на своем льду со счетом 5:0. Челябинский клуб весь турнир находится в верхней части таблицы, устраивает длительные победные серии, но до сих пор в умах многих не считается серьезным претендентом на Кубок Гагарина. И поводов никаких нет, но даже в «Автомобилист» верят больше, чем в челябинцев. И зря, так как «Трактор» хоть и не идеально проходит чемпионат, но без существенных провалов. Да, совсем недавно было три поражения в четырех матчах. Но эта неприятная серия завершилась субботней победой. Да тут еще и Эмиль Гарипов показал, что он совсем не разучился играть, у него еще есть потенциал. Отразив 41 бросок и оставив ворота в неприкосновенности, он чрезвычайно обрадовал руководство клуба. Ведь видно, что Роман Вилл подустал, а если у тебя в обойме два сильных голкипера, то это совсем другое дело.

Казанцы опять огорчили. Дмитрий Квартальнов посетовал на шикарную реализацию моментов у соперника, при этом свои шансы команда не использовала совсем, но это слишком упрощенный анализ. Казанцы играют тяжело, не совсем понятно, по какой причине, но нет той уверенности, что у трех команд из первой четверки «Востока». При этом Квартальнов и сам не знает, кризис ли это. Говорит, что даст ответ ближайший матч с «Авангардом». Увидим, сможет ли его команда правильно воспринять неудачу в Челябинске. Но больше всего расстраивает то, что главный тренер постоянно говорит об усилении, без которого команде никак не обойтись. Работай Квартальнов в Новосибирске, Владивостоке или Сочи, то его бы все поняли. Но у «Ак Барса» хороший состав. И большие вопросы к тому, как главный тренер распоряжается игроками.

Битва

Больше месяца хоккейный клуб «Сочи» находился на последней строчке таблицы «Запада». Попав туда по итогам игрового дня 27 сентября, они выбрались из подвала только 30 октября. Теперь худший клуб конференции — «Витязь». Подольский клуб очень сильно разочаровывает. И ведь начинала команда достаточно неплохо. Набирала очки в первых пяти матчах, была серия из трех побед над «Локомотивом», «Амуром» и СКА. Но после этого начался сущий кошмар. Юрий Бабенко в молодежной сборной России зарекомендовал себя очень крепким специалистом, он был даже одним из кандидатов на замену Валерия Брагина, но выбрали другого. Он всегда учил хоккеистов играть правильно, при этом никого не оскорбляя, не повышая голос. Юрий Иванович мог объяснить каждое решение.

Но получив самостоятельную работу, Бабенко растерялся. Уверен, что и сейчас он все говорит верно, дает дельные советы, но не видно, что хоккеисты его воспринимают. И очевидных кадровых проблем у «Витязя» нет. С составом не все плохо. В защите есть очень хороший Валттери Кемиляйнен, вырисовываются две неплохие пары. Пара иностранных форвардов борются за звание лучших снайперов всего турнира, а еще в команде умный Миро Аалтонен. Есть Федор Малыхин, умеющий разрушать. По крайней мере если сравнивать с «Сочи», то разница составов огромная.

Андрей Назаров последний матч против «Торпедо» провел с одним легионером, в команде девять травмированных, а у лучшего снайпера команды всего семь шайб. И зовут этого игрока Амир Гараев. При этом есть Кирилл Петьков, проводящий на льду в среднем более 17 минут, но с забавной статистикой — «0+5» в 25 матчах. Но сочинцы летают по льду, бьются, втыкаются, а подольская команда согласна на поражение еще во время стартового вбрасывания. Не удивлюсь, если терпеливое руководство «Витязя» примет какие-то меры. Если, конечно, у клуба нет задачи стать последними.