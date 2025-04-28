Хоккей
FONBET Чемпионат КХЛ
Статьи
Таблицы Календарь Статистика Таблица переходов Зарплаты КХЛ
Новости
Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Главная
Хоккей
КХЛ

Сегодня, 12:15

«Авангард» может расстаться с главной звездой. Причина — в канадском тренере

Владимир Ткачев может покинуть «Авангард»
Алексей Шевченко
Специальный корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
Хоккеист «Авангарда» Владимир Ткачев
Владимир Ткачев.
Фото Global Look Press
Владимир Ткачев может покинуть омский клуб.

Несмотря на проникновенную речь Ги Буше после матча с «Локомотивом», которую тут же окрестили «настоящей», а болельщики, смахивая слезы, говорили, что так «мог сказать лишь настоящий тренер и мужик», канадец решил, что с этим составом он ничего не добьется, и потребовал изменений. Ни к чему хорошему это не приведет.

О том, что в отношениях между некоторыми игроками и главным тренером не все гладко, шептались давно. Но конфликты там были не такого уровня, чтобы выносить их на публику. Такие шероховатости есть в любых командах КХЛ, нужно жить в раздевалке, чтобы понять, кто прав, а кто виноват.

Но постепенно напряжение росло. Например, по слухам, Рид Буше отговорил Джошуа Ливо от перехода в «Авангард», дав понять, что с таким тренером у Ливо вообще не будет счастья и он не получит удовольствия от игры. Косвенно это подтвердилось сейчас, когда Рид, похоже, не договорился о контракте с омским клубом, хотя еще полгода назад все стороны были готовы продолжить сотрудничество.

Рид Буше с&nbsp;партнерами по &laquo;Аванграду&raquo;.Восемь человек — на выход, Рид Буше — под огромным вопросом, контракт Ткачева — слишком большой. Как поменяется «Авангард»

И тут еще после травмы восстановился Владимир Ткачев. Пока он лечился, было много вопросов, как такой техничный и умный игрок впишется в систему нового тренера, но Ги Буше постоянно подчеркивал, что хоккеист такого уровня украсит любую команду, а ему будет очень легко найти в составе место для Владимира. Но говорить, пока Ткачев находится в лазарете, можно было все что угодно.

Первые же матчи показали, что Ткачев не нужен тренеру. Владимира сразу же заставили отказаться от своих сильных сторон и делать то, что говорит тренер. То есть минимум творчества, а больше механической работы: забросить шайбу, бороться за нее, толкаться. В большинстве, например, Ткачев вообще должен был играть чуть ли не на пятачке.

Хоккеист «Авангарда» Владимир Ткачев
Владимир Ткачев.
Фото ХК «Авангард»

В серии с «Локомотивом» произошло вообще удивительное. Говорят, что Ткачев просто забил на то, что ему говорит тренер, и стал делать то, что умеет. Тут же пошли набранные очки, тренер не стал применять дисциплинарные меры к игроку, но понял, что один хоккеист не собирается делать то, что надо.

Так что никакого конфликта между Владимиром Ткачевым и Ги Буше нет. Просто эти люди не могут работать вместе. Вот уже и генеральный менеджер Алексей Сопин дал понять, что собирается общаться с игроком по поводу контракта, дескать, договор хоккеиста мешает клубу влезть в потолок зарплат и взять других игроков. Это же не конфронтация, просто клуб решил идти в другую сторону. В ту, которую показывает Ги Буше.

Главный тренер &laquo;Авангарда&raquo; Ги&nbsp;Буше.«Авангард» дал Буше новый баснословный контракт. В следующем году от тренера будут ждать минимум финала

Удивительно, что руководство встало на сторону тренера. Отчасти я их понимаю. Найти сейчас сильного специалиста весьма тяжело, а раз уж канадца удалось вытащить, то нужно держаться. Но легкость, с которой клуб отказывается от первой звезды, поражает.

Вероятнее всего, следующий чемпионат Владимир Ткачев начнет в другом клубе. На каких условиях пройдет расставание — вопрос четвертый, в конце концов, способы найдут. Ткачев не нужен Буше, а Владимир не намерен ради денег сидеть и терпеть ближайшие два года. Это тяжело, ведь тебя будут постоянно попрекать деньгами, а тренер не даст получить удовольствие от хоккея.

Главный тренер «Авангарда» Ги Буше
Ги Буше.
Фото ХК «Авангард»

Но странно, что клуб оказался под таким влиянием тренера. Руководство почему-то забыло, что Буше провел в «Авангарде» достаточно времени, но не смог решить две важные задачи. У него не получилось войти в первую четверку, чтобы получить преимущество своего льда. И он вылетел во втором раунде плей-офф. Можно найти десятки причин, почему Буше было непросто. Но, извините, за 150 миллионов рублей, с менеджерами, которые исполняли любой каприз специалиста, можно было бы рассчитывать на более хороший результат. С Михаилом Кравцом команда сыграла в плей-офф с таким же результатом, но тренеру постоянно мешали.

Владимир Ткачев (Авангард)
Хоккей
КХЛ
ХК Авангард
Ги Буше
Читайте также
Алаудинов рассказал о состоянии здоровья участников операции «Поток»
Путин поблагодарил бойцов КНДР за участие в разгроме ВСУ в Курской области
Овечкин оценил матч «Вашингтона» в Монреале с дракой на скамейке
В ДТП с экскурсионным автобусом во Владимирской области пострадали 35 человек
Агкацев отбил пенальти ценой травмы в матче «Краснодара» с махачкалинским «Динамо»
«Балтика» в шаге от РПЛ, «Урал» погряз в скандалах. Что происходит в Первой лиге
Популярное видео
«Монреаль» — «Вашингтон»: первый раунд Кубка Стэнли, видеообзор
«Нью-Джерси» — «Каролина»: первый раунд Кубка Стэнли, видеообзор
«Флорида» — «Тампа-Бэй»: первый раунд Кубка Стэнли, видеообзор
«Миннесота» — «Вегас»: первый раунд Кубка Стэнли, видеообзор
«Монреаль» — «Вашингтон»: первый раунд Кубка Стэнли, видеообзор
«Сент-Луис» — «Виннипег»: первый раунд Кубка Стэнли, видеообзор
«Миннесота» — «Вегас»: первый раунд Кубка Стэнли, видеообзор
«Тампа-Бэй» — «Флорида»: первый раунд Кубка Стэнли, видеообзор
«Колорадо» — «Даллас»: первый раунд Кубка Стэнли, видеообзор
«Лос-Анджелес» — «Эдмонтон»: первый раунд Кубка Стэнли, видеообзор
«Вашингтон» — «Монреаль»: первый раунд Кубка Стэнли, видеообзор
«Вегас» — «Миннесота»: первый раунд Кубка Стэнли, видеообзор
«Тампа-Бэй» — «Флорида»: первый раунд Кубка Стэнли, видеообзор
«Лос-Анджелес» — «Эдмонтон»: первый раунд Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Монреаль»: первый раунд Кубка Стэнли, видеообзор
«Вегас» — «Миннесота»: первый раунд Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Каролина» — «Нью-Джерси»: первый раунд Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Баффало» — «Филадельфия»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Флорида»: НХЛ, видеообзор матча
«Айлендерс» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
СКА теряет звезд, что не так с «Динамо», камбэки «Трактора»
«Монреаль» — «Чикаго»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Коламбус»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Баффало»: НХЛ, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

«Салават Юлаев» повел в серии с «Локомотивом». Выдержал давление в Ярославле и победил
Положение команд
Футбол
Хоккей
Регулярный чемпионат
Плей-офф
Западная конференция И В П О
1 Локомотив 68 49 19 102
2 Динамо М 68 42 26 89
3 Спартак 68 39 29 87
4 Динамо Мн 68 39 29 86
5 ЦСКА 68 38 30 85
6 Северсталь 68 41 27 83
7 СКА 68 38 30 82
8 Торпедо 68 31 37 71
9 Куньлунь РС 68 28 40 62
10 Витязь 68 24 44 59
11 Сочи 68 20 48 47
Восточная конференция И В П О
1 Трактор 68 45 23 96
2 Сал. Юлаев 68 45 23 93
3 Металлург Мг 68 43 25 90
4 Автомобилист 68 41 27 89
5 Ак Барс 68 42 26 87
6 Авангард 68 41 27 87
7 Сибирь 68 29 39 69
8 Адмирал 68 28 40 69
9 Нефтехимик 68 25 43 67
10 Лада 68 22 46 54
11 Амур 68 18 50 44
12 Барыс 68 14 54 35
1/2 финала Счет в серии
Трактор - Динамо М
Трактор - Динамо М
0 - 0
1. Трактор - Динамо М
_ - _
2. Трактор - Динамо М
_ - _
3. Динамо М - Трактор
_ - _
4. Динамо М - Трактор
_ - _
0 - 0
Локомотив - Сал. Юлаев
Локомотив - Сал. Юлаев
0 - 1
1. Локомотив - Сал. Юлаев
1 - 3
2. Локомотив - Сал. Юлаев
_ - _
3. Сал. Юлаев - Локомотив
_ - _
4. Сал. Юлаев - Локомотив
_ - _
0 - 1
1/4 финала
Динамо М - Ак Барс
Динамо М - Ак Барс
4 - 2
1. Динамо М - Ак Барс
3 - 5
2. Динамо М - Ак Барс
0 - 2
3. Ак Барс - Динамо М
1 - 3
4. Ак Барс - Динамо М
2 - 3
5. Динамо М - Ак Барс
4 - 3
6. Ак Барс - Динамо М
1 - 6
4 - 2
Трактор - Динамо Мн
Трактор - Динамо Мн
4 - 1
1. Трактор - Динамо Мн
4 - 2
2. Трактор - Динамо Мн
4 - 3
3. Динамо Мн - Трактор
8 - 0
4. Динамо Мн - Трактор
2 - 3
5. Трактор - Динамо Мн
3 - 1
4 - 1
Локомотив - Авангард
Локомотив - Авангард
4 - 3
1. Локомотив - Авангард
1 - 4
2. Локомотив - Авангард
4 - 1
3. Авангард - Локомотив
2 - 6
4. Авангард - Локомотив
1 - 2
5. Локомотив - Авангард
2 - 3
6. Авангард - Локомотив
3 - 0
7. Локомотив - Авангард
3 - 2
4 - 3
Сал. Юлаев - Спартак
Сал. Юлаев - Спартак
4 - 3
1. Сал. Юлаев - Спартак
4 - 1
2. Сал. Юлаев - Спартак
4 - 5
3. Спартак - Сал. Юлаев
4 - 2
4. Спартак - Сал. Юлаев
6 - 2
5. Сал. Юлаев - Спартак
4 - 3
6. Спартак - Сал. Юлаев
1 - 2
7. Сал. Юлаев - Спартак
3 - 2
4 - 3
1/8 финала
Сал. Юлаев - Сибирь
Сал. Юлаев - Сибирь
4 - 3
1. Сал. Юлаев - Сибирь
7 - 0
2. Сал. Юлаев - Сибирь
8 - 2
3. Сибирь - Сал. Юлаев
2 - 0
4. Сибирь - Сал. Юлаев
2 - 1
5. Сал. Юлаев - Сибирь
5 - 2
6. Сибирь - Сал. Юлаев
5 - 2
7. Сал. Юлаев - Сибирь
2 - 1
4 - 3
Динамо М - СКА
Динамо М - СКА
4 - 2
1. Динамо М - СКА
3 - 1
2. Динамо М - СКА
2 - 1
3. СКА - Динамо М
5 - 3
4. СКА - Динамо М
4 - 5
5. Динамо М - СКА
3 - 4
6. СКА - Динамо М
2 - 5
4 - 2
Локомотив - Торпедо
Локомотив - Торпедо
4 - 0
1. Локомотив - Торпедо
3 - 1
2. Локомотив - Торпедо
2 - 0
3. Торпедо - Локомотив
2 - 4
4. Торпедо - Локомотив
1 - 2
4 - 0
Трактор - Адмирал
Трактор - Адмирал
4 - 2
1. Трактор - Адмирал
4 - 5
2. Трактор - Адмирал
2 - 1
3. Адмирал - Трактор
4 - 3
4. Адмирал - Трактор
3 - 7
5. Трактор - Адмирал
5 - 4
6. Адмирал - Трактор
0 - 2
4 - 2
Спартак - Северсталь
Спартак - Северсталь
4 - 1
1. Спартак - Северсталь
5 - 4
2. Спартак - Северсталь
4 - 2
3. Северсталь - Спартак
0 - 1
4. Северсталь - Спартак
5 - 2
5. Спартак - Северсталь
5 - 2
4 - 1
Автомобилист - Ак Барс
Автомобилист - Ак Барс
3 - 4
1. Автомобилист - Ак Барс
1 - 4
2. Автомобилист - Ак Барс
4 - 3
3. Ак Барс - Автомобилист
2 - 3
4. Ак Барс - Автомобилист
7 - 2
5. Автомобилист - Ак Барс
2 - 0
6. Ак Барс - Автомобилист
5 - 1
7. Автомобилист - Ак Барс
1 - 2
3 - 4
Динамо Мн - ЦСКА
Динамо Мн - ЦСКА
4 - 2
1. Динамо Мн - ЦСКА
5 - 2
2. Динамо Мн - ЦСКА
5 - 3
3. ЦСКА - Динамо Мн
4 - 1
4. ЦСКА - Динамо Мн
2 - 1
5. Динамо Мн - ЦСКА
7 - 0
6. ЦСКА - Динамо Мн
2 - 6
4 - 2
Металлург Мг - Авангард
Металлург Мг - Авангард
2 - 4
1. Металлург Мг - Авангард
1 - 4
2. Металлург Мг - Авангард
2 - 3
3. Авангард - Металлург Мг
2 - 1
4. Авангард - Металлург Мг
1 - 3
5. Металлург Мг - Авангард
3 - 1
6. Авангард - Металлург Мг
3 - 2
2 - 4
Результаты / календарь
15.04
16.04
17.04
18.04
19.04
20.04
21.04
22.04
23.04
27.04
28.04
29.04
30.04
1.05
2.05
3.05
28.04 17:00
Трактор – Динамо М
 - : -
Все результаты / календарь

Olimpbet awards

КХЛ на Кинопоиске

Новости
RSS RSS
Все новости