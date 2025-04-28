Владимир Ткачев может покинуть омский клуб.

Несмотря на проникновенную речь Ги Буше после матча с «Локомотивом», которую тут же окрестили «настоящей», а болельщики, смахивая слезы, говорили, что так «мог сказать лишь настоящий тренер и мужик», канадец решил, что с этим составом он ничего не добьется, и потребовал изменений. Ни к чему хорошему это не приведет.

О том, что в отношениях между некоторыми игроками и главным тренером не все гладко, шептались давно. Но конфликты там были не такого уровня, чтобы выносить их на публику. Такие шероховатости есть в любых командах КХЛ, нужно жить в раздевалке, чтобы понять, кто прав, а кто виноват.

Но постепенно напряжение росло. Например, по слухам, Рид Буше отговорил Джошуа Ливо от перехода в «Авангард», дав понять, что с таким тренером у Ливо вообще не будет счастья и он не получит удовольствия от игры. Косвенно это подтвердилось сейчас, когда Рид, похоже, не договорился о контракте с омским клубом, хотя еще полгода назад все стороны были готовы продолжить сотрудничество.

И тут еще после травмы восстановился Владимир Ткачев. Пока он лечился, было много вопросов, как такой техничный и умный игрок впишется в систему нового тренера, но Ги Буше постоянно подчеркивал, что хоккеист такого уровня украсит любую команду, а ему будет очень легко найти в составе место для Владимира. Но говорить, пока Ткачев находится в лазарете, можно было все что угодно.

Первые же матчи показали, что Ткачев не нужен тренеру. Владимира сразу же заставили отказаться от своих сильных сторон и делать то, что говорит тренер. То есть минимум творчества, а больше механической работы: забросить шайбу, бороться за нее, толкаться. В большинстве, например, Ткачев вообще должен был играть чуть ли не на пятачке.

Владимир Ткачев. Фото ХК «Авангард»

В серии с «Локомотивом» произошло вообще удивительное. Говорят, что Ткачев просто забил на то, что ему говорит тренер, и стал делать то, что умеет. Тут же пошли набранные очки, тренер не стал применять дисциплинарные меры к игроку, но понял, что один хоккеист не собирается делать то, что надо.

Так что никакого конфликта между Владимиром Ткачевым и Ги Буше нет. Просто эти люди не могут работать вместе. Вот уже и генеральный менеджер Алексей Сопин дал понять, что собирается общаться с игроком по поводу контракта, дескать, договор хоккеиста мешает клубу влезть в потолок зарплат и взять других игроков. Это же не конфронтация, просто клуб решил идти в другую сторону. В ту, которую показывает Ги Буше.

Удивительно, что руководство встало на сторону тренера. Отчасти я их понимаю. Найти сейчас сильного специалиста весьма тяжело, а раз уж канадца удалось вытащить, то нужно держаться. Но легкость, с которой клуб отказывается от первой звезды, поражает.

Вероятнее всего, следующий чемпионат Владимир Ткачев начнет в другом клубе. На каких условиях пройдет расставание — вопрос четвертый, в конце концов, способы найдут. Ткачев не нужен Буше, а Владимир не намерен ради денег сидеть и терпеть ближайшие два года. Это тяжело, ведь тебя будут постоянно попрекать деньгами, а тренер не даст получить удовольствие от хоккея.

Ги Буше. Фото ХК «Авангард»

Но странно, что клуб оказался под таким влиянием тренера. Руководство почему-то забыло, что Буше провел в «Авангарде» достаточно времени, но не смог решить две важные задачи. У него не получилось войти в первую четверку, чтобы получить преимущество своего льда. И он вылетел во втором раунде плей-офф. Можно найти десятки причин, почему Буше было непросто. Но, извините, за 150 миллионов рублей, с менеджерами, которые исполняли любой каприз специалиста, можно было бы рассчитывать на более хороший результат. С Михаилом Кравцом команда сыграла в плей-офф с таким же результатом, но тренеру постоянно мешали.