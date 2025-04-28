«Авангард» может расстаться с главной звездой. Причина — в канадском тренере
Несмотря на проникновенную речь Ги Буше после матча с «Локомотивом», которую тут же окрестили «настоящей», а болельщики, смахивая слезы, говорили, что так «мог сказать лишь настоящий тренер и мужик», канадец решил, что с этим составом он ничего не добьется, и потребовал изменений. Ни к чему хорошему это не приведет.
О том, что в отношениях между некоторыми игроками и главным тренером не все гладко, шептались давно. Но конфликты там были не такого уровня, чтобы выносить их на публику. Такие шероховатости есть в любых командах КХЛ, нужно жить в раздевалке, чтобы понять, кто прав, а кто виноват.
Но постепенно напряжение росло. Например, по слухам, Рид Буше отговорил Джошуа Ливо от перехода в «Авангард», дав понять, что с таким тренером у Ливо вообще не будет счастья и он не получит удовольствия от игры. Косвенно это подтвердилось сейчас, когда Рид, похоже, не договорился о контракте с омским клубом, хотя еще полгода назад все стороны были готовы продолжить сотрудничество.
И тут еще после травмы восстановился Владимир Ткачев. Пока он лечился, было много вопросов, как такой техничный и умный игрок впишется в систему нового тренера, но Ги Буше постоянно подчеркивал, что хоккеист такого уровня украсит любую команду, а ему будет очень легко найти в составе место для Владимира. Но говорить, пока Ткачев находится в лазарете, можно было все что угодно.
Первые же матчи показали, что Ткачев не нужен тренеру. Владимира сразу же заставили отказаться от своих сильных сторон и делать то, что говорит тренер. То есть минимум творчества, а больше механической работы: забросить шайбу, бороться за нее, толкаться. В большинстве, например, Ткачев вообще должен был играть чуть ли не на пятачке.
В серии с «Локомотивом» произошло вообще удивительное. Говорят, что Ткачев просто забил на то, что ему говорит тренер, и стал делать то, что умеет. Тут же пошли набранные очки, тренер не стал применять дисциплинарные меры к игроку, но понял, что один хоккеист не собирается делать то, что надо.
Так что никакого конфликта между Владимиром Ткачевым и Ги Буше нет. Просто эти люди не могут работать вместе. Вот уже и генеральный менеджер Алексей Сопин дал понять, что собирается общаться с игроком по поводу контракта, дескать, договор хоккеиста мешает клубу влезть в потолок зарплат и взять других игроков. Это же не конфронтация, просто клуб решил идти в другую сторону. В ту, которую показывает Ги Буше.
Удивительно, что руководство встало на сторону тренера. Отчасти я их понимаю. Найти сейчас сильного специалиста весьма тяжело, а раз уж канадца удалось вытащить, то нужно держаться. Но легкость, с которой клуб отказывается от первой звезды, поражает.
Вероятнее всего, следующий чемпионат Владимир Ткачев начнет в другом клубе. На каких условиях пройдет расставание — вопрос четвертый, в конце концов, способы найдут. Ткачев не нужен Буше, а Владимир не намерен ради денег сидеть и терпеть ближайшие два года. Это тяжело, ведь тебя будут постоянно попрекать деньгами, а тренер не даст получить удовольствие от хоккея.
Но странно, что клуб оказался под таким влиянием тренера. Руководство почему-то забыло, что Буше провел в «Авангарде» достаточно времени, но не смог решить две важные задачи. У него не получилось войти в первую четверку, чтобы получить преимущество своего льда. И он вылетел во втором раунде плей-офф. Можно найти десятки причин, почему Буше было непросто. Но, извините, за 150 миллионов рублей, с менеджерами, которые исполняли любой каприз специалиста, можно было бы рассчитывать на более хороший результат. С Михаилом Кравцом команда сыграла в плей-офф с таким же результатом, но тренеру постоянно мешали.
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|Локомотив
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|102
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|42
|26
|89
|3
|Спартак
|68
|39
|29
|87
|4
|Динамо Мн
|68
|39
|29
|86
|5
|ЦСКА
|68
|38
|30
|85
|6
|Северсталь
|68
|41
|27
|83
|7
|СКА
|68
|38
|30
|82
|8
|Торпедо
|68
|31
|37
|71
|9
|Куньлунь РС
|68
|28
|40
|62
|10
|Витязь
|68
|24
|44
|59
|11
|Сочи
|68
|20
|48
|47
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Трактор
|68
|45
|23
|96
|2
|Сал. Юлаев
|68
|45
|23
|93
|3
|Металлург Мг
|68
|43
|25
|90
|4
|Автомобилист
|68
|41
|27
|89
|5
|Ак Барс
|68
|42
|26
|87
|6
|Авангард
|68
|41
|27
|87
|7
|Сибирь
|68
|29
|39
|69
|8
|Адмирал
|68
|28
|40
|69
|9
|Нефтехимик
|68
|25
|43
|67
|10
|Лада
|68
|22
|46
|54
|11
|Амур
|68
|18
|50
|44
|12
|Барыс
|68
|14
|54
|35
|1/2 финала
|Счет в серии
|
Трактор - Динамо М
Трактор - Динамо М
0 - 0
|0 - 0
|
Локомотив - Сал. Юлаев
Локомотив - Сал. Юлаев
0 - 1
|0 - 1
|1/4 финала
|
Динамо М - Ак Барс
|4 - 2
|
Трактор - Динамо Мн
|4 - 1
|
Локомотив - Авангард
|4 - 3
|
Сал. Юлаев - Спартак
|4 - 3
|1/8 финала
|
Сал. Юлаев - Сибирь
|4 - 3
|
Динамо М - СКА
|4 - 2
|
Локомотив - Торпедо
Локомотив - Торпедо
4 - 0
|4 - 0
|
Трактор - Адмирал
|4 - 2
|
Спартак - Северсталь
|4 - 1
|
Автомобилист - Ак Барс
|3 - 4
|
Динамо Мн - ЦСКА
|4 - 2
|
Металлург Мг - Авангард
|2 - 4
|28.04
|17:00
|
Трактор – Динамо М
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