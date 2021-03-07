Тарасенко вернулся на лед после рецидива травмы и тяжелой операции. Он не играл полтора года

Обзор дня Алексея Шевченко.

Плей-офф

Главная сенсация дня произошла в Екатеринбурге, где «Автомобилист» не просто внезапно одержал победу над «Авангардом», но и заставил их играть в свой хоккей. Никакой интриги в этой паре быть не должно, соперники подошли ко второму этапу совершенно в разном состоянии, а первая встреча убедила в том, что все идет по плану. Он такой: Билл Питерс быстро завершает сезон и начинает формировать команду на будущее, а Боб Хартли готовится к важнейшей серии второго раунда, от которой зависит его будущее.

Но почему-то мы забыли о вреднейшем качестве главного тренера «Авангарда», которое появилось давно, но было развито именно в этом сезоне. Как только его команда начинает выигрывать, так на скамейке сразу начинается паника, граничащая с безумием, причем все идет именно от тренера. И сейчас это проявилось. Хартли после двух побед заколотило, затрясло, он вдруг что-то стал придумывать, менять решения, а это мгновенно сказалось на хоккеистах. Ужасная игра «Авангарда», суетливый и нервный хоккей, из хорошего даже вспомнить нечего. И счет в серии уже 1-2, а екатеринбуржцы еще во втором матче стали чувствовать землю под ногами. Хартли бы успокоить игроков, но он этого не умеет, да это он сам вывел их из нормального состояния.

Что касается остальных игр дня, то они завершились победами фаворитов. Но «Барысу», «Северстали» и минчанам стыдиться нечего. В столице Белоруссии возник первый серьезный скандал, после сирены на лед полетели бутылки и другой мусор. Так местные болельщики выражали недовольство судейством. Питерцы забросили победную шайбу в овертайме при двойном большинстве. И удаления были справедливыми, не придерешься. Проблема же в том, что арбитры за определенные действия наказывали минскую команду, но, по мнению белорусов, не выписывали наказания питерцам. Пара таких моментов бросились в глаза. Вот все и разозлились.

Дебют

Григорий Денисенко провел первый матч в НХЛ. Случилось это лишь в начале марта, когда «Флорида» провела 22 встречи регулярного чемпионата. Российский хоккеист, выбранный в первом раунде драфта, практически моментально был переведен в АХЛ, где ему рекомендовали привыкнуть к североамериканскому стилю и подучить язык. За «Сиракьюз» Григорий провел четыре матча, и не сказать, чтобы уж сильно выделялся. Однако набрал 3 очка (2+1), что неплохо, учитывая суетливый стиль той лиги. Затем форвард внезапно пропал из состава, как оказалось, его перевели в «такси» «Флориды». Тренеры дождались, когда проблемы стали критическими, и дали Григорию шанс.

Мы видели, как в Америке встречали Александра Романова (страсти улеглись), Кирилла Капризова (теперь он претендент на приз лучшему новичку), так вот, по сравнению с ними дебют Денисенко остался незамеченным. Приехал — отлично, никто от него не ждал ничего выдающегося, я не слышал, чтобы кто-то завидовал выбору «Флориды». Да и первая игра получилась не такой, о которой за океаном будут говорить.

Наш хоккеист уже во второй смене совершил неоправданный фол на Форсберге, был наказан двумя минутами, которые соперник реализовал. А подножку Филипу он поставил, огорчившись, что тот провел против него силовой прием. Наблюдать за игрой Григория было откровенно скучно, вероятно, и потому, что он вышел в третьем звене с Марчментом и Луостариненом. Играли так себе, хотя пару острых передач Денисенко сделал. По статистике, у него два броска, но было трудно понять, почему ему записали первый. Видимо, коснулся шайбы, когда она летела в сторону ворот. В неравных составах Денисенко не выходил, всего провел 12 минут, но повезло с тем, что «Нэшвилл» довольно быстро прекратил сопротивление. Для истории хорошо, что Григорий сыграл в НХЛ, а чтобы запомниться, нужно нечто большое.

Возвращение

24 октября 2019 года Владимир Тарасенко в матче с «Лос-Анджелесом» провел на площадке всего 4 минуты 37 секунд, а ушел в раздевалку после пустякового столкновения в центре площадки. Как оказалось, диагноз был страшным. Снова травмировано злополучное плечо, хоккеисту предстояла третья операция. Можно было бы и не вернуться на лед, ведь даже одно хирургическое вмешательство сказывается на спортсмене, а Владимиру врачи трижды резали одно и то же место. 7 марта 2021 года Тарасенко вышел на лед, думаю, что не случайно именно во встрече против «Королей». Это символический шаг.

За время его отсутствия случилось многое. Мир уже другой, сезон проходит по странной и непривычной формуле, а «Сент-Луис» проводит неплохой сезон, несмотря на проблемы с составом. Команда на втором месте в конференции, имеет неплохой задел перед пятым местом.

Первая смена получилась активной. Тарасенко начал с броска, но провел на площадке всего 25 секунд. Постепенно он привыкал, был на льду, когда команда реализовала большинство, а затем заработал свой первый «минус». Заволноваться пришлось в начале третьего периода. Владимир появился на первой минуте, а потом команда провел без него четыре минуты. И вроде бы команды играли в равных составах. Однако все было нормально. Заметно, что игроки «Лос-Анджелеса» не втыкались в нашего нападающего, избегали силовых приемов, даже в момент, когда они напрашивались. Тарасенко опасно атаковал, нанес четыре броска, но вратарь со всеми справился. В овертайме Владимир заработал свой второй «минус», команда уступила, но главное, что хоккеист вновь на льду.