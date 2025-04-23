Новый герой авторской рубрики «СЭ» 15 к 1 — экс-тренер московского «Динамо», «Ак Барса» и сборной России Владимир Крикунов, которому сегодня исполняется 75 лет.

1 — Юбилей с размахом отпразднуете?

— Что вы! Когда 50 исполнялось — отмечал. Потом 60, 70... А теперь уже и не хочется ничего устраивать. Хватит!

Вот есть у меня приятель — Володя Бабушкин, когда-то вместе за кирово-чепецкую «Олимпию» играли. Сейчас он в Хабаровске, 79 лет. А его отцу — 103 года! Не просто в добром здравии — до сих пор каждую неделю ходит в баню! Живет один, сам покупает продукты в магазине, готовит и убирает квартиру тоже сам.

Вовка рассказывал, как недавно пришел к нему отец с бутылочкой и произнес: «Давай по рюмке хлопнем. А то уже и выпить не с кем». Я так смеялся... 103 года, представляете?! Прекрасный ориентир!

2 — Ваш настрой — повторить и приумножить?

— Ну, приумножить-то вряд ли удастся. А повторить хотелось бы. Честно, я и не чувствую себя на 75. По-прежнему много времени провожу за рулем. Пока тренировал, только в отпуске мог прокатиться с женой на машине по Европе. А сегодня свободен как птица — выбирай любой маршрут. Германия, Австрия, Хорватия, Словения, Польша...

Мне и хоккей не надоел. Если будет интересное предложение, готов хоть завтра приступить к работе. Сил вагон. Последняя моя команда на данный момент — петербургское «Динамо», сезон-2023/24. Там, как обычно, на каждую тренировку надевал коньки и выходил на лед. По-другому не умею.

3 — Многие поразились, что вы нырнули в ВХЛ.

— Получилось как? В июле 2023-го стал советником Сергея Сушко, генерального директора московского «Динамо». А в ноябре вызвал Виктор Воронин, президент клуба: «Васильич, помоги. В Питере «Динамо» валится, народ шумит. Принимай команду».

Скатилась она тогда то ли на 23-е, то ли на 24-е место. Я приехал, поговорил с ребятами, кое-что подправил. Постепенно все наладилось. В регулярке финишировали восьмыми. Но в плей-офф в первом раунде проиграли «Нефтянику» из Альметьевска, будущему победителю лиги.

Воронин предложил еще годик в Питере поработать. Я ответил: «Уж лучше советником в московском «Динамо». Но вскоре он решил сократить эту должность, хотя Сушко просил меня оставить.

4 — Что же дальше, Владимир Васильевич?

— Когда всю жизнь посвятил хоккею, хочется тренировать до гробовой доски. В свое время рассуждал так: если не буду востребован в КХЛ, устроюсь в какую-нибудь школу. Наберу пацанят и доведу до выпускного класса.

Сейчас бы с удовольствием рассмотрел этот вариант. Единственное условие — каток должен быть недалеко от дома. Чтобы 15-20 минут — и я на тренировке. А то как вспомню свои поездки в динамовский офис, сразу не по себе. Из Раменского, где живу, каждое утро тащился по пробкам два с половиной часа. Обратно столько же. Рекорд — 4.45! Я одурел!

Владимир Крикунов и Александр Мальцев. Фото photo.khl.ru

5 — Что подсказывает интуиция — кто в этом сезоне станет чемпионом?

— «Локомотив» — фаворит. Думаю, дожмет «Авангард» в седьмом матче, а затем и в финал выйдет, где встретится с «Динамо». У Игоря Никитина психология победителя. За три года в Ярославле заставил хоккеистов поверить, что они способны завоевать Кубок Гагарина.

Правда, играют уж слишком рационально, много внимания уделяют обороне. В регулярке пропустили меньше всех, но по заброшенным шайбам — тринадцатые в лиге! Мне такой хоккей не сильно импонирует. Чувствуется, парни зажаты из-за этой заточенности на результат. Их бы чуть отпустить, дать на льду больше свободы — и «Локомотив» засверкает новыми красками.

«Динамо» и «Спартак» смотрятся поинтереснее. У Алексея Жамнова вообще веселая команда. Если поймала кураж — все, не остановишь. Но потом вдруг р-раз — и сникает. А главный козырь Алексея Кудашова — очень ровный состав. Никогда не знаешь, кто сегодня выстрелит. То ли лидеры, то ли третье-четвертое звено, где тоже есть забивные ребята.

6 — Главное разочарование сезона?

— Олег Леонтьев и его «Нефтехимик». Второй раз подряд мимо плей-офф! Если за три года не сделал команду — ты не тренер! Леонтьеву в Нижнекамске дали четыре сезона. И где результат?

Я не беру топ-клубы. Возьмем скромную «Северсталь». Как раскрылся в Череповце Андрей Козырев! Молодец! Команда у него яркая, узнаваемая, стабильно попадает в плей-офф.

То же самое должно быть с «Нефтехимиком». Там ведь неплохие условия. Да, бюджет небольшой, зато платят вовремя, никого не обманывают. Когда я в Нижнекамске работал, в лиге было 16 команд — и все равно мы каждый год выходили в плей-офф. Наверное, поэтому меня и пригласили в московское «Динамо».

А Леонтьев местную молодежь разогнал, устроил непонятную чехарду с составом. Ну и поведение... Драки с игроками... Что за дикость?! Все это от бессилия. Человек просто не знает, что делать.

Сейчас вспоминаю, как в прессе песочили нас, тренеров старой школы. Мол, вы такие-сякие, кричите на хоккеистов, браните их. Но ничего, скоро придет другое поколение и покажет, как надо себя вести. И вот молодые коллеги, включая тех, кто попробовал НХЛ, приступили к работе. Что же мы видим? Да они игроков матом кроют направо и налево! Даже у нас, ветеранов, уши вянут!

7 — Последний хоккеист, который вас восхитил?

— В этом сезоне мне очень понравился Артемий Плешков. Впервые обратил на него внимание еще года три назад — в МХЛ, в ступинском «Капитане». Командочка кому-то горела в плей-офф, парни уже подсдулись, и только вратарь продолжал биться. Старательно подчищал все за полевыми, бросался за каждой шайбой, тащил и тащил. «Вот это характер!» — подумал я. Он и за СКА с таким же настроем играет. Боец!

К сожалению, росточка не хватает. 179 сантиметров не так уж и мало. Но сегодня многие делают ставку на двухметровых вратарей. Чтобы садились на колени — и плечи касались перекладины. Плешкову нужно чуть-чуть изменить манеру игры. А то верхом бросают — и все...

8 — Вычитал, что ваш старший сын Денис живет в Риге и выпускает водку. Давно?

— Третий год. Началось с того, что он стал владельцем шести гектаров земли недалеко от белорусской границы. Там обнаружили родник. Взяли пробу, изучили состав — оказалось, вода чистейшая, идеально подходит для производства алкоголя. Ну и закрутилось. Построил заводик.

Как на духу — водка потрясающая. Другую я теперь и не пью. Восемь фильтраций, двойная перегонка. Крупные заводы подобными вещами не заморачиваются. Для них объем важен, для сына — качество. Отсюда довольно высокий ценник. В рижских магазинах бутылка 0,7 стоит около 30 евро. Хотя отдает им Денис, кажется, по 17. Вот такая накрутка.

Из-за этой водки я на днях в историю влип. Погостил у сына, загрузил в багажник бутылки, поехал в Москву. Через Белоруссию. По местным законам ввозить в страну можно три литра спирта. Я в машине с женой — значит, шесть. Подъезжая к пункту досмотра, понял, что у нас на 250 граммов больше. О чем честно таможеннице сообщил.

Как она заголосила! Промурыжила шесть часов! Я уже и выкинуть лишнюю бутылку предлагал, и конфисковать — в ответ: «Не положено!» Заставила выплатить пошлину за эти 250 граммов — 5,5 евро. Плюс выписала штраф — 2,5 евро. Дурдом!

Владимир Крикунов. Фото Федор Успенский, «СЭ»

9 — По Европе путешествуете на машине с российскими номерами?

— Нет. С 2022-го только до Риги можно доехать, дальше не пускают. Но для нас это не проблема. Там с женой и собакой пересаживаемся в кемпер Twin с латвийскими номерами.

Купил лет десять назад. Для фанатов автотуризма вроде меня — оптимальный вариант. Настоящий дом на колесах. Спальные места, туалет, душ, холодильник, плитка. Очень удобно. Иногда в отеле ночуем, а иногда прямо в кемпере.

За рулем я вообще не устаю. Наоборот, получаю огромное удовольствие. В мае снова собираемся в те края.

10 — Что за собака у вас?

— Бобтейл по кличке Нельсон. Очаровательный пес. Большой, лохматый, добродушный. Даже когда дурные псы на него нападают — не кусается. Сразу бежит ко мне и падает к ногам. Приходится защищать. Я уже и с ротвейлерами дрался, и с овчарками. На прогулку специально с палкой выхожу. Отгоняю собак, которые пытаются наброситься на моего любимого барбоса.

Из-за этого четыре года назад мениск повредил. Отбивал Нельсона от очередной овчарки, оступился, и колено заклинило. Дальше МРТ, операция. Первая в жизни! Представляете, за всю хоккейную карьеру не было ни одной серьезной травмы, а тут пошел с собакой гулять — и на тебе!

11 — Были моменты, когда ваша жизнь висела на волоске?

— Дважды! Как-то в детстве в деревне под Кубинкой, где с войны на полях много чего осталось, нашел динамитную шашку. Со старшим братом развели костер, тряханули. Из дырки посыпались какие-то кусочки, полетели черные хлопья — и небольшой взрыв. Если бы посильнее наклонились над огнем, погибли бы оба.

Причем мы так и не поняли, что это за шашка. Стали опять с ней возиться — и подорвались уже конкретно. Слава богу, динамит от времени в порошок превратился. Был бы, как обычно, комком — нас ничто не спасло бы.

Брат весь полыхнул — волосы, одежда. Выжил чудом. Потребовалось срочное переливание крови — хорошо, у медсестры оказалась такая же группа. Потом его в кремлевскую больницу перевезли, выходили. А я легко отделался — обгорела полоска кожи на ноге между штаниной и ботинком.

12 — Второй случай?

— 1969 год. С родной «Олимпией» летел в Москву. И наш ТУ-114 начал падать. При заходе на посадку в Домодедово объявили: «Пристегните ремни». Я не послушался. А когда провалились в воздушную яму, еле удержался в кресле. Сразу ремешок накинул — и остался на месте. А какой-то мужичок взмыл к потолку. Дергал руками-ногами, пытался за что-нибудь ухватиться. Но нет точки опоры — и он продолжал висеть. Мы глазам не верили. Как вышли из зоны турбулентности — рухнул в проход.

Появилась стюардесса, попросила сигареты для пилота. С нами много военных летело, угостили. Она пошла в сторону кабины, уже почти скрылась за шторками, тут бац — вторая яма. Сверху посыпались чемоданы, сумки. Уворачиваемся от них и видим, что из-за шторок в воздухе болтаются две ножки стюардессы. Вроде и смешно — но мы-то падаем!

Некоторые уже реально с жизнью прощались. Те, кто сидел у окна, говорили, что верхушки сосен были рядышком. В последний момент пилотам как-то удалось удержать самолет. А вместо Домодедова сели в Шереметьеве.

Владимир Крикунов. Фото Александр Федоров, «СЭ»

13 — Ваш любимый афоризм.

— «Игрока нужно любить. Но жалеть не стоит». Имею в виду тренировочный процесс. Команда должна быть подготовлена — тогда и результат придет. Для этого необходимо много работать. Но люди-то разные. Есть профессионалы, которых не надо заставлять, подгонять. А кто-то только через палку.

14 — Жеглов был прав, подкинув кошелек Кирпичу?

— Да. По-другому карманников не поймаешь. А для борьбы с ними все средства хороши.

15 — Три «не люблю» на ваш выбор.

— Ненавижу бездельничать. Я не из тех, кому в радость лежать на диване кверху пузом, уткнувшись в телевизор. Вот сейчас без работы — и не могу на месте усидеть. Больше месяца дома не выдерживаю. Потом говорю жене: «Поехали!» Не важно куда, главное — движение. Смена обстановки, новые впечатления... Когда вся жизнь на колесах, даже в 75 трудно перестроиться.

Еще не перевариваю ужастики, фильмы с кровавыми и жестокими сценами. Ну и вранье не люблю. Особенно когда это делают нагло, в глаза. Приведу пример. Я тренировал «Нефтехимик». После серии неудачных матчей сказал Владимиру Сторонкину, начальнику команды: «Давай-ка вечером совершим налет на рестораны. Посмотрим, как ребята отдыхают».

Только подкатили к заведению — на крылечке в свете фар мелькнули двое. Явно не в кондиции. Фамилии называть не буду, теперь они уже сами тренеры. Заметив мою машину, рванули обратно в бар. Я за ними. Один застыл в дверях, понял, что убегать бессмысленно. Второй ломанулся по длинному коридору куда-то в сторону кухни. Я не стал догонять.

На следующий день как ни в чем не бывало заявляется на тренировку. Спрашиваю: «Что вчера в баре делал?» — «Я?! Меня там не было». — «Да я сам тебя видел. Сначала на крыльце, потом по коридору чесанул». — «Это не я!» — «Учти, твой друган сознался. Его прощу. А ты пожалеешь...» Все равно отпирается! В итоге приятеля действительно не наказал, а врунишку оштрафовал на приличную сумму.