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Сегодня, 13:00

Первый клуб вылетел из плей-офф. Выживет ли он к следующему сезону?

Алексей Шевченко
Специальный корреспондент
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Хоккеисты «Витязя» после матча.
Фото ХК «Витязь»
Обзор дня Алексея Шевченко.

«Витязь» стал первым клубом, который вылетел из плей-офф. Но и шансов против ярославцев у них почти не было изначально. При хорошем раскладе команда Вячеслава Буцаева взяла бы два матча, но получилось взять только один.

Впервые за все время существования команды она провела сезон ровно. Нет, были чемпионаты, когда клуб стабильно показывал плохие результаты, но, кажется, едва ли не впервые подмосковный коллектив прошел сезон стабильно хорошо, без нервов, без шансов вылететь из зоны плей-офф.

Главный тренер «Витязя» Вячеслав Буцаев с игроками.
ХК «Витязь»

Надо отдать должное хоккеистам. Степан Старков, Владислав Кара, Кирилл Рассказов, да и большинство других ребят провели блестящий сезон, вероятно, лучший в своей карьере. А вратарь Максим Дорожко стал открытием чемпионата. Раньше он был середняком даже по меркам ВХЛ, но вдруг вышел на необычайно высокий уровень. Снова показал себя с лучшей стороны генеральный менеджер Игорь Варицкий. На этот раз ему удалось собрать приличный коллектив из российских хоккеистов, некоторые из них уже считались «сбитыми летчиками».

Но и переоценивать успех команды не стоит. Так получилось, что у клуба из Балашихи был самый удобный календарь из всех, кто участвовал в турнире. Много матчей с «Сочи» и «Куньлунем», ранний выезд на Дальний Восток и домашняя концовка. Никто специально им такое расписание не делал — просто повезло. Но этим преимуществом надо было еще воспользоваться, так что мы нисколько не принижаем заслуг команды.

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Впервые в истории «Витязь» хотя бы выиграл в одном матче плей-офф. Раньше они все время вылетали с сухим счетом, но команда всегда занимала последнее место в восьмерке и попадала то на СКА, то на ЦСКА. Стали шестыми — получили одну победу. Впрочем, все равно быстро закончили сезон, хотя и с овертаймами в первом раунде.

Уникальность нынешнего «Витязя» в том, что главный тренер Вячеслав Буцаев не нашел никакого контакта с игроками. Там не было ссор, скандалов. Казалось, что команда и тренер шли параллельно, но друг другу при этом не мешали. Тренер, которого назначили по звонку (он никогда не был в числе претендентов на пост прошлым летом), делал вид, что проводил занятия, а хоккеисты делали вид, что его слушали.

Хоккеисты «Витязя» выходят на лед.
ХК «Витязь»

Держалась команда за счет того, что в ней были собраны по-настоящему голодные игроки благодаря постоянному контролю со стороны генерального менеджера, плюс еще раз отметим, что свои лучшие сезоны провели вратари Максим Дорожко и Дмитрий Шикин.

Из открытий «Витязя» отметим Станислава Ярового. Летом молодой хоккеист работал в команде МХЛ, он даже не надеялся, что его заметят в КХЛ, но, получив шанс, вцепился в него. Если бы еще тренер был понимающий, то Яровой вполне мог бы побороться за звание лучшего новичка сезона. Однако, к удивлению многих, Буцаев придерживал Станислава, причем никак внятно этого не объясняя. Есть информация, что Станислав в итоге продолжит карьеру в системе питерского клуба.

Проблемы же «Витязя» остались прежними — неизвестность и отсутствие стабильности. Будет ли клуб играть в следующем году? Скорее всего, да, но гарантий нет. Какой бюджет получит команда? Снова минимальный или хоть что-то добавят? Опять придется формировать совершенно новый коллектив или все-таки костяк будет сохранен?

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Кроме того, «Витязь» по-прежнему на обочине зрительского внимания. Переезд в Балашиху немного поднял интерес, но по большому счету все осталось как прежде. Есть команда и есть, ходят на их соперников, а не на «Витязь». И клуб ничего не делает, чтобы реально стать главной командой области. На это просто нет денег.

Говорят, что подмосковный клуб сразу же прекратит существование, как только Игорь Головков завершит карьеру. Может быть, доля истины в этом есть, но на такой философии далеко не уедешь. Надо срочно меняться, но особой заинтересованности со стороны владельцев пока не видно.

Хоккей
КХЛ
ХК Витязь
Вячеслав Буцаев
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0 - 0
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СКА - Динамо Мн
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Локомотив - Витязь
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