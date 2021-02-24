Обзор дня Алексея Шевченко.

Развязка регулярки

Никакого решающего и финального матча за выход в плей-офф в КХЛ не будет. «Витязь» потерпел второе поражение подряд от «Йокерита», лишившись шанса на попадание в плей-офф. Сенсация ли это? Только отчасти. Первая мысль после такого исхода — главный тренер Михаил Кравец просто не потянул на таком уровне. Все то, что отличало его от коллег в прошлом сезоне, куда-то исчезло и он снова стал специалистом уровня ВХЛ, понятия не имеющего, как распоряжаться богатством состава. Сигналы о том, что главный тренер стал принимать странные организационные решения шли весь сезон, а в последние пару месяцев вы и сами могли наблюдать, как хорошая команда с довольно приличным составом топчется на месте.

Этим летом «Витязь» оказался в тяжелейшей ситуации. Уже были подписаны контракты, как вдруг выяснилось, что их надо сокращать на 25 процентов — урезали бюджет. Менеджеры клуба проявили чудеса в переговорах, добившись желаемого результата и не потеряв хоккеистов. В августе все было прекрасно. «Витязь» победил на московском турнире, где сообщили, что коронавирус побежден. Игорю Варицкому все советовали «прятать от СКА» Джастина Дэнфорта и завидовали, что он нашел такого крутого легионера. И сезон команда начала здорово, например, в Казани был разгромлен «Ак Барс» — 4:0.

Что потом случилось — непонятно, и хотелось бы, чтобы клуб уже назвал причины неудач. Когда в одной команде три форварда, набравшие больше 35 очков, то нельзя не попадать в плей-офф. Но, напомню, что в свое время в «Витязь» должен был прийти совершенно другой тренер, а Кравеца назначили решением сверху. В первом сезоне он показал себя, а во втором не сумел подтвердить уровень. Мне кажется, что это проблема номер один. Возможно, требовались кардинальные изменения в штабе, но в клубе не получили разрешения.

Контракт

В «Торпедо» продлили соглашение на год не только с главным тренером Дэвидом Немировски, но и со всем тренерским штабом. И это отличное решение несмотря на то, что недавно сам негативно оценивал подобный шаг со стороны «Салавата Юлаева». Разница огромна и очевидна. Если Томми Лямся не сделал ровным счетом ничего для того, чтобы получить новое соглашение, то Немировски не просто выполнил, а даже перевыполнил задачу на сезон.

Опять же вернемся на полгода назад. В нижегородском клубе не все было спокойно, новые менеджеры экономили и как-то странно формировали команду, с тренером было не все понятно, а сам Немировски внезапно получил извещение о сокращении зарплаты. Затем удалось договориться, говорят, что после вмешательства губернатора, но настроение было безнадежно испорчено. Но тренер во время сезона сумел забыть все обиды. Довольно посредственная по составу команда с очевидными проблемами в защите и вратарской линии начала играть здорово, весело, на нижегородцев часто было приятно смотреть.

Конечно, это все главный тренер. Немировски заслуживал контракта хотя бы за то, что раскрыл Дамира Жафярова, а ведь многим специалистам этого не удавалось. Дэвид заслужил контракт. Не забывайте, что несмотря на то, что он канадец, тренер отлично говорит по-русски и иностранцем его считают только на паспортном контроле в аэропорту.

Скандал

Продолжается скандал вокруг Артемия Панарина, которого Андрей Назаров обвинил в преступление, якобы случившиеся 10 лет назад. Что мы имеем? В НХЛ выразили поддержку хоккеисту, но сам нападающий взял паузу и пока не приходит на тренировки «Рейнджерс». Назаров, наконец, прокомментировал скандал, но после его слов стало очевидно, что дело нечисто. Бывший хоккеист произнес удивительную фразу «если бы Артемий изнасиловал черного юношу, то он улыбнулся и пришел бы на тренировку». Казалось бы, просто глупая шутка, но на самом деле она говорит о многом. Для Назарова важно просто опорочить Панарина, набросить, показать, что он такой весь из себя за традиционные ценности. Нужно, чтобы о нем говорили и он не погнушается ничем, чтобы продолжать подогревать интерес. Назаров также извинился перед отцом «девушки», перед самой «жертвой», но очень легко просить прощения у того, кого не существует.

Но появились и другие интервью. Юлиус Шуплер, возглавлявший в то время рижское «Динамо», признался, что ничего не слышал о скандале, а он бы знал, если бы что-то произошло. Откликнулся и Джон Мирасти, который с удивлением выслушал историю и тоже ее опроверг. До сих пор не выходит на связь Михаил Анисин, якобы свидетель произошедшего. Начал путаться и сам Назаров. Еще недавно он говорил, что кроме Михаила никто ничего не видел, а теперь уже апеллирует к одноклубникам Артемия, говоря о «тридцати свидетелях». Непонятно почему все ждут каких-то слов от Панарина, но он уже все сказал пусть и через клуб — мол, вранье и клевета. Но самое главное — молчат в Риге. Если была полиция, протокол еще до «отмаза», то какие-то свидетели должны были остаться, но их нет. Как, вероятно, и самого события.