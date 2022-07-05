Известный нападающий подвел свой клуб. Он завершил карьеру, не сообщив об этом руководству

Обзор дня Алексея Шевченко.

Решение

Нападающий Виктор Тихонов неожиданно объявил о том, что завершает карьеру. За десять дней до начала сборов форвард «Салавата Юлаева» уходит из команды, несмотря на действующий контракт. В сообщении, размещенном на странице его жены, сказано о проблемах со здоровьем, о том, что с каждым днем все труднее заниматься любимым делом. Причины веские, любой спортсмен имеет право поставить свои интересы выше всего.

Но как же это некрасиво сделано! От Виктора Тихонова никто такого не ожидал. Было бы правильно позвонить руководству уфимского клуба, сообщить о своем решении, а не ставить менеджеров в неудобное положение перед общественностью. В клубе накануне разводили руками и признавались, что впервые слышат о поступке нападающего. Плюс Виктор это сделал не сам, а через супругу, спрятавшись от всех.

Одним неверным шагом можно загубить всю карьеру, и у Тихонова это получилось. Так не делается, ладно бы Виктор не понимал правил игры, но он поиграл в Северной Америке и солидных клубах КХЛ и был обязан следовать традициям. Все это больше похоже на побег, причем весьма трусливый. Виктор проявил неуважение к «Салавату Юлаеву», который вообще-то платил незаслуженно большие деньги хоккеисту, хотя он сам не мог похвастаться стабильной игрой. Теперь никто не осудит уфимцев, если они пойдут на принцип и потребуют компенсации за досрочное расторжение контракта. Сделай сначала Виктор звонок в клуб, в его бы положение вошли, и мы проводили бы хоккеиста аплодисментами.

Виктор Тихонов. Дарья Исаева, Фото «СЭ»

Контракт

«Автомобилист» официально объявил о том, что нападающий Анатолий Голышев остается в клубе. При этом ему дали контракт, в два раза превышающий первоначальное квалификационное предложение. Неприятности между сторонами позади? Очень хочется в это верить.

А сложности были. Клуб весной не проявил должной заинтересованности в нападающем, там были не против перехода, и сделка с ЦСКА была уже практически готова. Вмешались внешние обстоятельства. Армейцы слишком долго думали, а затем появился вариант с Максимом Маминым, которому надоело быть в запасе «Флориды». Пропала нужда платить компенсацию Екатеринбургу за хоккеиста, который последний сезон вряд ли может занести себе в актив.

Но позиция «Автомобилиста» удивляла. Притом что сейчас в команде много форвардов, вряд ли стоило отказываться от хоккеиста такого уровня. Да, Голышев неудачно съездил за океан, ни разу не сыграв за «Айлендерс», и вернулся до окончания сезона, не слишком проявив себя в концовке. Но такое бывает, это не повод ставить крест на сильном форварде. Плюс у уральцев прошлый сезон вышел, мягко говоря, слабым, им как раз нужны те, кто хочет биться за команду, а не те, кто приехал срубить денег.

Голышев сейчас предельно мотивирован на то, чтобы вернуться на свой уровень, когда за ним гонялись большие клубы и были вызовы в сборную. Сам он очень сильно переживал из-за кризиса в карьере, пересмотрел отношение к работе, и нынешний сезон должен быть для него прорывным. Но каким бы ни был мастером Анатолий, у него ничего не получится в одиночку. А опасения, что клуб не слишком хорошо выступит и в будущем сезоне, очень высоки.

Анатолий Голышев. Фото photo.khl.ru

Продление

«Сибирь» накануне перезаключила контракты с двумя хоккеистами. Новые соглашения заключили защитник Илья Морозов и нападающий Никита Коротков. Интересно, что Иван продлил соглашение с клубом только на один сезон, хотя в интересах новосибирского клуба было задержать перспективного защитника надолго. Но хоккеист, которому 24 года исполнится лишь в январе, не планирует задерживаться в клубе.

Интерес к защитнику со стороны более богатых клубов был давно, этим летом сделки сорвались по нескольким причинам. Большим клубам сейчас надо искать иностранцев, только «Спартак» думает о перспективе и подписывает контракты с молодежью. Но если Морозов продолжит выступать на своем уровне, то может сменить прописку еще до конца сезона. Особенно хорошим для Морозова получился плей-офф в прошлом сезоне, когда он забросил две шайбы и превратился в лидера команды. Видно, что парень серьезно относится к своей работе.

Никита Коротков — из тех, кто может выполнять черновую работу. В прошлом сезоне он установил личный рекорд, забросив шесть шайб, но это на шесть больше, чем от него ждали. Никита играет мало, но должен колотить соперников (не обязательно кулаками), бросаться под шайбу и давать отдыхать лидерам, не пропуская в свою смену. Ему дали контракт до 2025 года, не надо будет заботиться о приобретениях силовиков долгое время.

Кроме того, «Сибирь» вновь заключила договор о сотрудничестве с «Металлургом» из Новокузнецка. Какое-то время они уже работали в одной связке, но потом шумно поссорились прямо во время сезона. Клуб КХЛ не устраивало то, как обращались с командированными хоккеистами. А в Кемеровской области посчитали, что они сами по себе серьезный клуб, чтобы быть фарм-клубом. Что-то изменилось.