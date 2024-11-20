«Сибирь» снова настиг кризис. Будут ли обмены и изменения в тренерском штабе?

Отвечает генеральный менеджер новосибирцев Виктор Меркулов.

В последние несколько недель «Сибирь» попала в затянувшуюся зону турбулентности, проиграв девять из десяти матчей и выпав из зоны плей-офф на «Востоке». О текущем положении дел в команде Вадима Епанчинцева в интервью «СЭ» рассказал генеральный менеджер новосибирцев Виктор Меркулов.

Бек и Красоткин отправились с командой на выезд

— Вы один из тех менеджеров, которые постоянно находятся с командой. Чувствуете ли, что сейчас коллектив трясет?

— Внутри команды нет никакой тряски. Все спокойно. Все всё прекрасно понимают. Никто не расстраивается и не расслабляется. Равнодушных в команде точно нет. Работаем дальше. Будем правильно работать — результат придет.

— В КХЛ частенько команды перекраивают тренерский штаб во время неудачных серий. Планируются ли у вас перестановки?

— Время покажет. Все будет зависеть от результатов. Мы внесли корректировки в работу тренерского штаба — это наши внутренние моменты. Речь идет не о перераспределении обязанностей и зон ответственности внутри него. Просто мы попросили тренеров обратить внимание на определенные моменты и кое-что поменять.

— По ходу сезона у вас произошла отставка в молодежной команде. Будете ли вы искать нового главного тренера для «Сибирских Снайперов» или пока командой продолжит руководить Денис Маскаленко?

— На данный момент поиск главного тренера в молодежку не ведется. У нас был разговор с Денисом Валерьевичем. Мы сказали, что даем ему шанс и возможность проявить себя. Сейчас у него полностью развязаны руки. Он может делать все, что посчитает нужным для изменения ситуации.

По итогам определенного количества времени будет принято решение. Если будем видеть, что он справляется с этой ролью, то окончательно утвердим его в должности главного тренера.

— Антон Берлев — в первую очередь креатура Вадима Епанчинцева, который работал с ним в «Югре»?

— Скажу честно: первым запрос пришел именно от Вадима Сергеевича. Он первым сказал, что Антон ищет себе новый клуб. Мы подумали, посмотрели на его кандидатуру и поддержали ее. Мы достаточно долго вели переговоры, потому что до вчерашнего дня он был на контракте в «Торпедо».

— Какая сейчас ситуация с Антоном Красоткиным? Слухи об интересе «Сибири» к Дмитрию Лозебникову наталкивают на то, что он выбыл на достаточно долгий срок.

— С Красоткиным все в порядке. Дали Антону немного передохнуть. У него были определенные вопросы. Сейчас он полноценно занимается на льду и отправляется на выезд вместе с командой. Если говорить про Лозебникова, то посмотрим. Загадывать ничего не будем.

— Поехал ли с командой на выезд Бек, пропустивший последние матчи из-за травмы?

— Тэйлор пришел в себя. С ним тоже все в порядке. Последние несколько дней он провел в основной группе. Думаю, в ближайшие дни вы увидите его на площадке.

Виктор Меркулов. Фото ХК «Сибирь»

Готова ли «Сибирь» обменять Андреоффа, Дубакина и Овчинникова?

— Агентство, которое ведет дела Сергея Дубакина, на своих ресурсах утверждает, что ведет поиски нового клуба для него.

— К нам действительно периодически обращаются разные клубы по Сергею. В свою очередь мы прекрасно понимаем, что ему нужно играть больше. Сейчас Дубакин в таком возрасте, в котором очень хочется играть в хоккей.

Если по нему появится какое-то достойное предложение, то переход состоится. На сегодняшний день он полноценный игрок нашей команды, на которого мы рассчитываем.

— Готовы ли вы торговать Дмитрием Овчинниковым, который не сумел стать твердым игроком основы?

— По Дмитрию немного другая история. На него спрос меньше, чем на Дубакина. Если появится какой-то интересный вариант, то тоже не видим смысла мариновать парня.

Презентация Дмитрия Овчинникова (в центре) в «Сибири». Фото ХК «Сибирь»

Виктор Меркулов и Дмитрий Овчинников

— Слухи об обмене Энди Андреоффа зашли так далеко, что их на пресс-конференции пришлось комментировать Андрею Разину, к которому его отправляли некоторые каналы.

— Не знаю, какая информация доходит до Андрея Разина. Мы с «Металлургом» не обсуждали возможный обмен Энди. Сложно комментировать то, о чем они говорят между собой.

«Сибирь» не выставляла Андреоффа на обмен. Мы верим, что Энди найдет свою игру. Тем более что в прошлом сезоне у него была похожая ситуация, когда он тоже не мог реализовать свой потенциал в начале регулярки. Цифры прошлого сезона подтверждают, что он может давать результат на уровне КХЛ.

Аналогичная ситуация у большинства наших нападающих. Если вы помните, то за последние четыре игры они не забросили ни одной шайбы. Думаю, что это какая-то общая тенденция. Не идет не только у Андреоффа. Надеюсь, в ближайшее время он докажет, что многие на счет него ошибались.

— Епанчинцев в начале регулярки жаловался на нехватку центральных нападающих. Рассматривали ли вы вариант с арендой кого-то из клубов, в которых их избыток?

— Во-первых, Вадим Сергеевич ни разу жаловался на это. Может быть, где-то в интервью он отмечал, что хотел бы видеть больше центров. Но все упирается в возможности клуба, о которых было известно еще весной.

Все игроки, которые есть в «Сибири» - это не только менеджерские креатуры, но и работа тренерского штаба. Мы понимали, с кем и как мы идем в сезон. К сожалению, не все хоккеисты, на которых мы рассчитывали, реализовали свой потенциал на 100 процентов. Однако, возможно, кто-то себя проявит в дальнейшем. Прошла ведь всего треть сезона.

Фото Global Look Press

Вернется ли в команду Шашков?

— Традиционный вопрос, уже набивший оскомину. Что с Никитой Шашковым?

— Совместно с его новыми агентами (Юрий Николаев, Александр Черных. — Прим. «СЭ») ищем варианты дальнейшего трудоустройства. Пока не можем договориться с другими клубами. Обсуждаем разные варианты с разными клубами.

— Вариант, при котором он продолжит карьеру в «Сибири», по-прежнему исключен?

— Этот вариант маловероятен.

— С новыми агентами искать точки соприкосновения стало легче?

— У нас и с предыдущим агентом Шашкова (Шуми Бабаевым. — Прим. «СЭ») все шло в рабочем режиме. Смена агента была инициативой исключительно хоккеиста. Нам без разницы, с каким из представителей работать. Все они — профессионалы.

Никита Шашков. Фото ХК «Сибирь»

Никита Шашков

— Вы говорили пару месяцев назад, что потенциальная компенсация за Шашкова может быть потрачена на достаточно мастеровитого игрока.

— Ситуация уже поменялась. Сейчас вопрос таким образом не стоит. Я бы уже не стал говорить об этом.

— «Сибирь» в этом году активно прокручивает молодежь через клуб-партнер из Кургана. По кому из ВХЛ приходят наилучшие отзывы?

— Наилучшие отзывы приходят по Вове Михалеву, Саше Лукину и Егору Клесову. Остальным ребятам тоже дают возможности проявить себя. Но трое парней, которых я назвал, стабильно проходят в состав. Ими очень довольны в «Зауралье».